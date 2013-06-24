Європейська комісія очікує, що додаткові джерела постачання зрідженого природного газу дозволять Євросоюзу швидше припинити імпорт цього виду палива з Російської Федерації, ніж планувалося раніше.
Про це журналістам на брифінгу у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен, передає кореспондент Укрінформу.
«Пропозиція, яку ми надали в червні, базувалася на оцінках, проведених раніше цього року. Базувалися на інформації, яку ми мали на той момент, і ми мали залишатися досить реалістичними і дати операторам ринку достатньо часу, щоб знайти альтернативи», - підкреслила Ітконен, відповідаючи на питання, чи змінилися оцінки Єврокомісії щодо термінів відмови від російського газу за останні два тижні - з моменту, коли єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен казав, що подібні швидкі зміни нібито є неможливими
Наразі, додала чиновниця, відбулися зміни:
«У найближчі місяці на ринку з’являться нові джерела ЗПГ, і він постачатиметься краще. І тому ми побачили, що цю пропозицію (щодо швидкої відмови рід російського ЗПГ - ред.) можна зробити вже зараз», - наголосила Ітконен.
Речниця також пояснила, що ініціатива RePower Europe, яка передбачає поступову відмову від російського палива, за визначенням є ширшою, ніж санкції проти Росії.
«RePower Europe пропонує постійну заборону на імпорт російського газу – як трубопровідного, так і зрідженого. З міркувань безпеки поставок вона не має часових рамок, і вона стосується, в тому числі, і нафти. Пропозиція, озвучена у п’ятницю, стосується лише зрідженого газу. Ось у чому відмінність», - підкреслила Ітконен.
Як повідомляв Укрінформ, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що в межах 19 пакету європейських санкцій проти РФ ЄС планує повністю відмовитися від російського зрідженого природного газу до січня 2027 року.
Джерело: Укрінформ