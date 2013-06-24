Уперше з 2016 року Європа стала найбільшим споживачем американської нафти, обігнавши Азію на тлі агресії росії проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними Мінторгу США, з січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 млн барелів сирої нафти, тоді як Азія отримала лише 191,1 млн барелів.

Востаннє обсяги придбання американської нафти Азією були меншими за Європу впродовж того ж самого п’ятимісячного періоду у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.

Зазначається, що ця зміна потоків нафти підкреслює, наскільки суттєво вторгнення росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів.

Намагаючись припинити фінансування війни путіна, США та інші країни запровадили санкції щодо російської нафти. У результаті більше європейських країн звернулися до США за імпортом нафти, тоді як росія пропонує свою сиру нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не вводили жодних заборон проти москви.

Нагадаємо, Сполучені Штати у червні вперше в історії забезпечили країни Євросоюзу більшою кількістю газу, ніж поставила росія.