«Конфлікт в Україні та навколо неї — трагедія для всіх, хто постраждав від насильства. Це точка спалаху, катастрофічного прорахунку, і вона залишається постійною загрозою безпеці та стабільності в євроатлантичному регіоні», — йдеться у заяві Мюнхенської конференції з безпеки, оприлюдненій у перший день її роботи.
Політичне рішення, помірковано вважають автори документа, має вирішальне значення для припинення конфлікту, який в Україні називають не інакше, як російська агресія. У Європі саме тому виступають за врегулювання ситуації на українському Донбасі й вирішення кримського питання, бо це стане вагомим кроком до поліпшення євроатлантичної безпеки загалом.
Вирішення нагальних питань безпеки, розв’язання гуманітарних, економічних і політичних проблем, повідомляє Укрінформ, допоможуть зменшити напругу між Росією та Заходом, сприятимуть розбудові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні, зокрема посиленню співпраці для зменшення ядерної загрози.