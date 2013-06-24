24 лютого Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у спеціальній зустрічі Ялтинської економічної стратегії (YES). На її полях відбулася розмова глави українського уряду з польським політичним діячем Александром Квасневським, під час якої Денис Шмигаль розповів про гібридні загрози, які росія несе для Європи, а також окреслив переваги приєднання України до Європейського Союзу.

«Україна — це безпека і захист для Європи. Збройні сили України можуть стати основою єдиної європейської армії й альтернативою армії США, чиї військові контингенти нині дислокуються в ЄС», — зазначив Прем’єр-міністр. Він додав, що військова безпека — лише один з багатьох аспектів, що робить Україну важливою для Європи.

«Україна — це 22 з 30 корисних копалин, які входять до переліку критичних для ЄС. Це другі на континенті запаси газу та найбільші газові сховища. Це ІТ-хаб і потенціал для ніаршорингу», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт відбудови нашої держави здатен стати рушійною силою для зростання європейської економіки та об’єднання Європи, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.