Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Таке рішення ухвалив Аграрний комітет Європарламенту, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ). Він визнав нашу систему сертифікації еквівалентною –– тобто такою, що відповідає європейським нормам.

Це вкрай важливо для українських виробників насіння –– адже раніше вони не могли експортувати насіння, вирощене та сертифіковане в Україні, до Європи, незважаючи на його добру якість. Відтепер українські насінницькі підприємства стануть більш привабливими для інвестицій і зможуть наростити потужності для внутрішнього ринку.

Європейське визнання додасть привабливості вітчизняній насінницькій продукції для наших же сільгоспвиробників. Адже не секрет, що багато наших аграріїв користуються імпортним насінням виключно через авторитет торгової марки, хоча насправді чужоземне насіння далеко не завжди годиться для наших кліматичних умов.

Окрім того, зазначають в УКАБ, експорт насіння замість товарного зерна –– це якраз той перспективний напрям експорту продукції з високою доданою вартістю, який уряд проголосив одним зі своїх основних пріоритетів.

Щоправда, рішення Комітету ще не означає, що українські виробники вже зараз можуть готувати експортні партії насіння до Європи. Таке рішення має затвердити сесія Європарламенту, але тут жодних проблем не передбачається.