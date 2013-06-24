Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою в Києві. На зустрічі обговорили ситуацію на фронті, оборонну підтримку, плани російських окупантів, євроінтеграцію України та Глобальний саміт миру. Про це лідери повідомили під час спільного спілкування із представниками ЗМІ.

Глава держави наголосив, що нині, через 79 років після розгрому нацизму, Європа знову стала місцем битви, яка вирішує долю багатьох народів.

«У цій битві життя має перемогти. Життя має перемогти російські ФАБи й КАБи, російські ракети, російські штурми й ненависть, які ламають життя мільйонів українців і бачать своєю мішенню життя мільйонів європейців», — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Роберті Мецолі за послідовну підтримку України та вручив орден «За заслуги» І ступеня. Він нагадав, що Президент Європарламенту була однією з перших світових лідерів, які відвідали Україну, коли російські окупанти ще стояли під Києвом.

Сторони також обговорили підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор намагається зірвати саміт.

«Саме тому ми потребуємо абсолютно ясної позиції кожної держави, кожного лідера, кожної міжнародної організації щодо участі у Глобальному саміті миру, підтримки наших спільних мироустановчих зусиль», — сказав Президент.

Глава держави зазначив: Україна виконала всі необхідні умови, щоб у червні затвердили переговорну рамку та розпочали переговори про вступ нашої держави в Євросоюз.

Роберта Мецола зауважила, що її візит демонструє незмінну підтримку України та її місця в європейській родині, і закликала європейців посилити допомогу.

«З оптимізмом очікую, що переговорну рамку країни-члени ЄС ухвалять у червні. Європейський парламент усіма можливими способами допомагатиме Україні рухатися європейським шляхом і підтримує всі десять пунктів української формули миру. Сподіваємося, що Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть практичні результати», — підсумувала Президент Європарламенту.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зустрічаючись із Робертою Мецолою, подякував за ініціативи на підтримку України. Зокрема, за схвалення програми Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро та продовження автономних торговельних преференцій для України. «Це матиме значний позитивний ефект для нашої економіки», — зауважив Прем’єр.

Сторони обговорили актуальні теми від євроінтеграції до конфіскації російських активів. А також формулу миру Президента України та роль ЄС в її реалізації.

Денис Шмигаль наголосив на важливості початку переговорів про вступ України в ЄС до кінця червня. Він висловив сподівання, що Європейський парламент і надалі непохитно підтримуватиме нашу країну.

Джерела: Офіс Президента

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