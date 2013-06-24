22 жовтня, Європейський Парламент на пленарному засіданні підтримав пропозицію Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) обсягом до 35 млрд євро на 2024-2025 роки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Запропоноване фінансування є частиною ініціативи G7 щодо механізму збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine).

Також було підтримано пропозицію створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Рішення ще має бути погоджено Радою ЄС. Очікується, що кошти будуть доступні Україні вже цьогоріч. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби, у тому числі соціальні, гуманітарні.

Зазначимо, що кошти в рамках MFA від ЄС – це позика. Погашення відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, Україна не спрямовуватиме внутрішні фінансові ресурси на забезпечення будь-яких витрат, пов'язаних з позикою.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, що 14 червня 2024 року на Саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США. Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.