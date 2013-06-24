Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч з депутатами Європейського парламенту та міжпарламентського об’єднання «Об’єднані для України». Ішлося про конкретні кроки для спільної безпеки в майбутньому. Володимир Зеленський наголосив, що важливо докласти всіх можливих зусиль для збереження єдності між Україною, Європою та США й напрацювати спільну позицію. Президент поінформував про контакти з європейськими лідерами для формування чітких і надійних гарантій безпеки та досягнення справедливого тривалого миру.

Сторони обговорили посилення санкцій щодо тіньового флоту рф, використання заморожених російських активів, членство України в ЄС і НАТО та продовження співпраці у галузі безпеки та оборони.

Глава держави наголосив, що членство України в Північноатлантичному альянсі — найдешевша та найдієвіша гарантія безпеки. А до того спільно з партнерами необхідно зробити все, щоб зберегти українську армію та посилити ППО, а також наростити обсяги українського оборонного виробництва, зокрема далекобійних дронів та артилерії.

Євродепутати запевнили, що підтримують членство України в НАТО й готові докласти всіх можливих зусиль для подальшої допомоги українському народові.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина під час зустрічі з делегаціями мережі парламентарів «Об’єднані для України» (U4U), Європейського парламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи наголосила, що Україна розпочала процес вступу в ЄС попри повномасштабну війну, маючи політичну волю всіх гілок влади та чітку стратегію руху. Факт подання Україною заявки на членство не лише створив новий політичний імпульс для розширення ЄС, а й перетворив сам процес розширення на геополітичний пріоритет. Вона зауважила, що швидкість нашого руху демонструє, що Україна здатна виконувати свої зобов’язання і вже це робить. Ми виконали всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера.

«Ми маємо затверджену рамку переговорів як Україною, так і державами-членами. Відповідно до цієї рамки Єврокомісія має надіслати лист, що дозволить нам офіційно розпочати підготовку до відкриття першого кластера. Однак для цього необхідна одностайна згода 27 країн».

Процес розширення має велику трансформаційну силу, однак штучні бюрократичні перешкоди, які уповільнюють або взагалі унеможливлюють рух, підривають довіру та підтримку.

«Рішення про відкриття кластерів мають базуватися на заслугах, а не бути предметом торгу. Якщо є звіт Єврокомісії, що підтверджує виконання Україною необхідних умов, і є рекомендація відкрити кластер, то відповідне рішення мають ухвалювати без додаткових перешкод», — наголосила вона і закликала парламентарів до ґрунтовного діалогу щодо розширення ЄС, його цілей та наявних процедур.

Генеральний директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, який узяв участь у зустрічі, нагадав, що країна вже розробила дорожні карти з верховенства права та реформи державного управління й очікує на можливість презентувати ці карти європейській стороні. Окремо він поінформував, що вже розпочато скринінг шостого кластера переговорного процесу щодо вступу в ЄС, що охоплює питання зовнішніх відносин і політики безпеки та оборони. У Брюсселі вже відбулися двосторонні зустрічі між представниками України та Єврокомісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за розділом 30, а наступного тижня заплановано зустріч щодо розділу 31.

Під час зустрічі увагу приділили співпраці з Ісландією та Норвегією, досвід яких в адаптації до внутрішнього ринку ЄС корисний для України. Окремо сторони зупинилися на питанні інформаційної війни рф. Парламентарі підтвердили підтримку України та відзначили необхідність продовження діалогу для забезпечення швидкого та ефективного руху нашої країни на шляху євроінтеграції.

Джерела:

Офіс Президента

Служба віцепрем’єр-міністра