Україна впроваджуватиме Європейську гарантію для дітей — про це йшлося під час форуму «Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україні», який відбувся у Києві 24 липня та зібрав представників Уряду, громад, міжнародних партнерів і громадянського суспільства. Цей крок дозволить об’єднати вже чинні державні політики у сфері захисту прав дитини в єдину європейську рамку, що посилює зусилля України щодо подолання дитячої бідності, соціального відчуження та нерівного доступу до можливостей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Європейська гарантія для дітей (ЄГД) — це ініціатива ЄС, створена для боротьби з бідністю та соціальним відчуженням дітей шляхом забезпечення їх рівного й безкоштовного доступу до ключових послуг. Вона спрямована в першу чергу на найбільш вразливих дітей та охоплює п’ять напрямів: дошкільна освіта та догляд, охорона здоров’я, здорове харчування, належне житло та інклюзивне навчання.

«Коли у Європі кажуть "життя дитини", мають на увазі добробут, можливості, розвиток. В Україні зараз ми маємо на увазі фізичне виживання. Коли у Європі кажуть "майбутнє", йдеться про перспективу на роки. Ми ж іноді звужуємо значення цього словосполучення до "дожити до завтра". Такою зробило нашу реальність російське вторгнення. І діти – найуразливіші його заручники», – зазначила перша леді України Олена Зеленська.

Україна є однією з країн-кандидатів на вступ до ЄС, яка виявила готовність долучитися до впровадження ініціативи Європейської гарантії для дітей. Це рішення є логічним продовженням стратегічного курсу на європейську інтеграцію, а також відображає сталу політичну волю до створення дитиноцентричної державної політики.

«Понад три роки повномасштабна війна росії завдає суттєвих наслідків для українських дітей. У центрі викликів — порушення базових прав дитини: на безпеку, освіту, розвиток, охорону здоров’я. У цьому контексті впровадження Європейської Гарантії для дітей є критично важливим не лише як відповідь на гуманітарну кризу, а й як структурна частина нашого руху до членства в ЄС. Це інструмент, який допоможе забезпечити кожній дитині доступ до якісної освіти, охорони здоров’я, харчування, розбудувати сервісну державу з дітьми в центрі політики, а також сприятиме розбудові міжвідомчої взаємодії, що відповідає ключовим принципам Євросоюзу», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Впровадження ЄГД в Україні — не лише частина внутрішніх трансформацій, а й чіткий сигнал Європейському Союзу про відданість нашої країни спільним цінностям.

«Україна має шанс поставити дітей у центр процесу відновлення — як у відбудові країни, так і на шляху до ЄС. Європейська гарантія для дітей надає практичні інструменти для підтримки сімей, які постраждали від війни, подолання бідності та зміцнення систем захисту дітей. Узгоджуючи національні реформи, зокрема реформу системи догляду та підтримки дітей, із цим підходом і забезпечуючи належні інвестиції та координацію, Україна може побудувати більш інклюзивне та стійке майбутнє, у якому кожна дитина буде повноцінно розвиватися», — Катаріна Матернова, Посол ЄС в Україні.

Україна впроваджуватиме ЄГД не як окремий проект, а як інтегровану частину вже затверджених стратегій у сфері захисту прав дитини, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, інклюзії та підтримки сімей з дітьми. Йдеться, зокрема, про реформу системи догляду та підтримки дітей, реформу системи шкільного харчування, розбудову мережі інклюзивної освіти, впровадження безбар’єрного середовища, розвиток послуг на рівні громад тощо. Європейська гарантія об’єднує ці зусилля в єдину політичну рамку, що відповідає стандартам Європейського Союзу, і дає можливість посилити національні пріоритети у сфері захисту дітей.

«Ми вітаємо відданість України загальноурядовому підходу, який об’єднує наявні ініціативи в ефективну та інклюзивну політику стосовно дітей, що відповідає Конвенції про права дитини та стандартам ЄС, — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. — Впровадження Європейської гарантії для дітей за підтримки інституцій ЄС і країн-членів відіграватиме ключову роль у забезпеченні захисту прав кожної дитини, особливо з найбільш вразливих груп. Ми високо цінуємо чітку пріоритезацію цього питання у контексті вступу України до ЄС та спільні зусилля, спрямовані на те, щоб жодна дитина не залишилася поза увагою».

На Форумі було представлено основні принципи Європейської гарантії, досвід держав-членів ЄС і країн-кандидаток, а також особливості адаптації ініціативи для її впровадження в українських реаліях. Учасники обговорили стратегічні рішення, які дозволяють зберегти безперервність уже розпочатих реформ і, водночас, забезпечити узгодженість секторальних політик у межах єдиної рамки ЄГД. Окрему увагу приділили практикам у сфері захисту прав дитини, що вже реалізуються в українських громадах і мають потенціал до масштабування.

Впровадження Україною Європейської гарантії для дітей є частиною ширшого процесу євроінтеграції та узгоджується з відповідними зобов’язаннями в межах євроінтеграційного треку до 2030 року. Наступним кроком стане розробка рамкового Національного плану впровадження ЄГД — документа, що консолідує наявні стратегічні рішення, визначить додаткові цільові заходи та індикатори прогресу, забезпечить системне включення гарантій у політику держави щодо дітей.

Довідково

Форум організовано Офісом Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Німецького державного банку розвитку KfW та Європейського Союзу, ГО «UAExperts» та Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей.