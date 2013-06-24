Європейська інноваційна рада надасть 20 млн євро для розвитку інновацій в Україні. Проект Seeds of Bravery триватиме два роки, а перші його переможці отримають фінансування вже у 2023 році. Про це повідомляє Урядовий портал.

Грантовий фонд для українських стартапів та інноваційних компаній становитиме 12 млн євро. Окрім грантового фінансування, передбачені активності із залучення додаткових інвестицій, промоції українських проектів, навчання підприємців, програми виходу на міжнародні ринки, а також інтеграції української інноваційної екосистеми в європейську мережу.

«Розвиток інновацій — один із наших пріоритетів. Це — шлях до розвитку цифрової економіки, зростання ВВП та зміцнення нашої армії. За програмою Seeds of Bravery планується допомогти близько 200 українським стартапам. Це можливість для розвитку нашої інноваційної спільноти. Ми віримо у здатність наших підприємців впроваджувати революційні ідеї. Тож вдячні Європейській інноваційній раді, яка теж бачить цей потенціал та дає потужний поштовх для розвитку інновацій в Україні», — зазначив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Особливу увагу ініціатива Seeds of Bravery приділяє інноваційним рішенням, що спрямовані на відбудову України. Зокрема, на гранти можуть претендувати стартапи, які надають інноваційні послуги або займаються інноваційним підприємництвом, а також проекти, спрямовані на комерціалізацію наукових досліджень. Кожна компанія зможе залучити до 60 тисяч євро грантового фінансування.

Одним із ключових учасників консорціуму, який об’єднає 22 учасники, є Український фонд стартапів. Координатором стала досвідчена європейська агенція FundingBox. До консорціуму також долучилися Luxinnovation, Plug and Play, Erasmus Center for Entrepreneurship та інші відомі європейські стейкхолдери.

Наразі готується грантовий договір та затверджуються всі необхідні документи. Тож незабаром стартапи зможуть подавати заявки на отримання грантів.

Програма підтримки доповнює поточні ініціативи European Research Area for Ukraine (ERA4Ukraine), Horizon4Ukraine та ERC для України, а також спеціальну схему стипендій у розмірі 25 мільйонів євро в межах заходів Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) для дослідників-біженців з України.