Міністр оборони Рустем Умєров у форматі відеозв’язку взяв участь у засіданні групи країн Е5, яка об’єднує Польщу, Німеччину, Францію, Італію та Велику Британію.

«Це нове об’єднання держав, які мають найбільші оборонні бюджети серед європейських країн і спільно працюють над зміцненням безпеки континенту та підтримкою України», — заявив очільник Міноборони.

Група країн Е5 відіграє провідну роль в оборонних коаліціях на підтримку української армії: бронетехніки (Німеччина та Польща), артилерії (Франція), протиповітряної та протиракетної оборони (Франція та Німеччина), безпілотників та морської безпеки (Велика Британія).

Під час важливої зустрічі сторони обговорили ключові пріоритети оборони України у 2025 році: сучасна зброя для фронту (артилерійські снаряди, далекобійне озброєння, західна бронетехніка); посилення ППО (нові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для протидії російським ракетам і дронам); розвиток оборонної промисловості (2025 року Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 млрд доларів, з яких 17 млрд профінансує український уряд, решту коштів можуть забезпечити союзники).

Міністр оборони зазначив, що затвердження дорожніх карт оборонних коаліцій до 2027 року стало дуже важливим досягненням. Це свідчить, що Європа готова планувати свою потужну підтримку України на роки вперед.

«Міністри оборони держав-партнерів підтвердили: військова допомога Україні триватиме, адже це інвестиція в мир і стабільність на нашому континенті. Сміливі рішення, єдність і стратегічне бачення наших союзників — це те, що невпинно наближає нас до перемоги», — цитує свого очільника Міністерство оборони.