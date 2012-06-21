Нещодавно у Сєверодонецьку відбувся концерт Академічного симфонічного оркестру під керівництвом почесного диригента Курта Шміда з Австрії. Насолодитися мелодіями європейської класики слухачам дали змогу талановиті музиканти та солісти-вокалісти Луганської обласної філармонії. Вони після евакуації з тимчасово непідконтрольної території знайшли прихисток у Сєверодонецьку. А Курт Шмід подарував слухачам неповторний вечір класичної музики.
Він давно опікується луганськими музикантами. Завдяки його зусиллям оркестр із Луганщини останніми роками здійснив гастрольні поїздки Європою.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»