У межах Міжнародного саміту міністрів соціальної політики делегати із країн ЄС завітали в Бучу, щоб наживо побачити один із флагманських проєктів Мінсоцполітики.

Для Європи такий формат осередків психосоціальної підтримки новий. Він поєднав практику сімейних просторів Швеції та досвід ізраїльських травма­центрів. Однак українська версія унікальна за дизайном та втіленням.

За 12 днів роботи центр життєстійкості в Бучі прийняв уже понад 100 людей. Сюди звертаються військові, вимушені переселенці, сім’ї з дітьми та всі ті, хто з тих чи тих причин потребує психологічної підтримки або консультації щодо соціальних питань.

«На шляху в європейську спільноту нам дуже важливо привносити туди щось своє. Хотілося б, щоб центри життєстійкості стали тим успішним досвідом, яким ми поділимося з усією Європою. Це послуга психосоціальної підтримки, яка виникла у відповідь на виклики війни, але започаткована за європейськими стандартами. Для українців центри життєстійкості — це можливості. Бо в таких просторах ми вчимося відновлюватися і відбудовуватися. Це наш спосіб вистояти ментально в цій війні», — прокоментувала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Міністри соціальної політики країн ЄС поспілкувалися з учасниками групи взаємопідтримки та долучилися до арттерапевтичного майстер­класу для дітей. А опісля поділилися враженнями.

«Соціальні реформи, які ви втілюєте, вражають. Багато країн тепер можуть вчитися співпраці вашої держави із громадським сектором, локальним бізнесом, міжнародними великими фондами. Це справді взірець», — сказала зокрема міністр соцзахисту та праці Литовської Республіки Моніка Навіцкене.

Активності в місцевому центрі орієнтовані на всі вікові групи. Кожна людина може звернутися та проконсультуватися з фахівцем, а згодом — долучитися до тренінгів і навчальних програм, розроблених за стандартами партнерів проєкту — ЮНІСЕФ та ВООЗ, повідомляє Мінсоцполітики.