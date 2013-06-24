У межах Міжнародного саміту міністрів соціальної політики делегати із країн ЄС завітали в Бучу, щоб наживо побачити один із флагманських проєктів Мінсоцполітики.
Для Європи такий формат осередків психосоціальної підтримки новий. Він поєднав практику сімейних просторів Швеції та досвід ізраїльських травмацентрів. Однак українська версія унікальна за дизайном та втіленням.
За 12 днів роботи центр життєстійкості в Бучі прийняв уже понад 100 людей. Сюди звертаються військові, вимушені переселенці, сім’ї з дітьми та всі ті, хто з тих чи тих причин потребує психологічної підтримки або консультації щодо соціальних питань.
«На шляху в європейську спільноту нам дуже важливо привносити туди щось своє. Хотілося б, щоб центри життєстійкості стали тим успішним досвідом, яким ми поділимося з усією Європою. Це послуга психосоціальної підтримки, яка виникла у відповідь на виклики війни, але започаткована за європейськими стандартами. Для українців центри життєстійкості — це можливості. Бо в таких просторах ми вчимося відновлюватися і відбудовуватися. Це наш спосіб вистояти ментально в цій війні», — прокоментувала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Міністри соціальної політики країн ЄС поспілкувалися з учасниками групи взаємопідтримки та долучилися до арттерапевтичного майстеркласу для дітей. А опісля поділилися враженнями.
«Соціальні реформи, які ви втілюєте, вражають. Багато країн тепер можуть вчитися співпраці вашої держави із громадським сектором, локальним бізнесом, міжнародними великими фондами. Це справді взірець», — сказала зокрема міністр соцзахисту та праці Литовської Республіки Моніка Навіцкене.
Активності в місцевому центрі орієнтовані на всі вікові групи. Кожна людина може звернутися та проконсультуватися з фахівцем, а згодом — долучитися до тренінгів і навчальних програм, розроблених за стандартами партнерів проєкту — ЮНІСЕФ та ВООЗ, повідомляє Мінсоцполітики.