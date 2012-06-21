Населення країн Європи все більше потерпає від багатотижневого ув'язнення в чотирьох стінах через карантинні заходи проти коронавірусу і жадає повернення до нормального життя. Але для тих, хто у віці і вразливий перед COVID-19, ізоляція, схоже, тільки розпочалася, адже літніх людей можуть замкнути по домівках до кінця року і навіть довше.

Таку ініціативу озвучила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Вона пояснила, що замикати літніх людей вдома доведеться в тому випадку, якщо не буде знайдена вакцина від небезпечної інфекції. Вона висловила надію на те, що вченим вдасться розробити її до кінця року. Але якщо немає ...

«Поки немає вакцини, потрібно максимально обмежити контакти літніх людей, - цитує її німецьке видання Bild. - Я знаю, що ізоляція дається важко і тисне, але це питання життя і смерті, тому необхідно проявляти дисципліну».

За її словами, першими свободу пересування отримають молодь і діти, а старшому поколінню і тим, у кого проблемна історія хвороби, доведеться запастися терпінням. Якогось конкретного вікового порога чиновниця, вік якої 61 рік, поки не позначила.

Тим часом частина країн ЄС, де ситуацію з коронавірусом вдалося взяти під контроль, боязко пом'якшують обмеження. Піонерами стали Австрія, Данія, Норвегія і Чехія. Причому деякі починають якраз з тих, хто молодший за віком.

У Данії, наприклад, уже на цьому тижні учні, які не досягли 11 років, сядуть за парти, запрацюють дитячі сади. Прем'єр-міністр Метте Фредерікса розповіла, що в школах буде проводитися ретельна прибирання, але частина батьків не в захваті від цієї ідеї, вважаючи, що таким чином влада ставить досліди на їх дітях.

Першочергове дотримання карантину для людей похилого - не рідкість в інших країнах. Наприклад, у Великій Британії спочатку відмовлялися від поголовних обмежень, але громадянам старше 70 років відразу запропонували ізолюватися на чотири місяці.

У Німеччині, де карантин відносно м'який, спеціальних заходів для людей похилого віку немає. Але місцевий мінохоронздоров'я дав докладні рекомендації цій найбільш вразливій категорії, настійно порадивши залишатися вдома, не проводити час з онуками. Літні німці відреагували законослухняно і результат не забарився - вся Європа говорить про «німецьке диво», адже в ФРН найнижча смертність від коронавірусу на континенті, а особи старші за 80 років складають лише 3% від хворих, хоча їх частка в населенні – 7%. Крім того, середній вік хворих в ФРН - близько 45 років, в той час як в Італії - 63 роки.

Іспанія та Італія, де населення з південним темпераментом і любов'ю до свіжого повітря і спілкування, до останнього відмовлявся приймати загрозу COVID-19 серйозно, стали трагічною ілюстрацією того, до чого може призвести недотримання карантину старшим поколінням. В обох країнах смертність набагато вища середньої по світу, а госпіталі переповнені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»