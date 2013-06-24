У 2024 році Україна отримає 560 мільйонів євро для проєктів у сфері енергетики, транспортної інфраструктури, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та український бізнес.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес. Відповідний меморандум підписали з головою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ ) Надією Кальвіно», - поінформував він.

Очільник уряду держави зауважив, що планується прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусувати увагу на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи

За його словами, меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до ЄС.

«Вдячні за стійку та постійну підтримку Європейського інвестиційного банку», - резюмував він.

Нагадаємо, що у 2023 році ЄІБ спрямував на проєкти в Україні 262 млн євро, що майже у 8 разів перевищує обсяг інвестиційної складової за 2022 рік. Основними напрямами фінансування були забезпечення відновлення пошкодженої критичної енергетичної інфраструктури - 133 млн євро..

У Мінфіні впевнені, що 2023 рік був найуспішнішим у розрізі залучення кредитних коштів ЄІБ для реалізації інвестиційних проєктів за останні 5 років. До прикладу, у 2019 році залучення кредитних коштів ЄІБ становило 139,7 млн євро, у 2020 році - 104,29 млн євро, у 2021 році - 163,54 млн євро, а у 2022 році - 4,6 млн євро для реалізації інвестиційних проєктів.

Ініціативи ЄІБ у державному секторі нині налічують 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них на стадії реалізації - 23 проєкти загальним обсягом 4,81 млрд євро.

Джерело: Укрінформ