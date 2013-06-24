Європейський Союз продовжить надавати Україні фінансову та технологічну підтримку для “зеленого” відновлення та розвитку України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це на зустрічі з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Світланою Гринчук запевнила Виконавчий Віцепрезидент Європейської Комісії пані Тереза Рібера.

За словами Світлани Гринчук, пріоритетними напрямками співпраці є стале поводження з відходами, відновлення сектору водопостачання та стале управління водними ресурсами.

Світлана Гринчук поінформувала пані Терезу про ключові законодавчі ініціативи й наголосила на процесі підготовки законопроекту про принципи зеленого відновлення. Підходи та елементи Європейського Зеленого курсу та Зеленого промислового курсу слугують дороговказом для України щодо повоєнного відновлення та розвитку економіки та промисловості.

«Дякую пані Терезі за продуктивний діалог та підтримку. Продовжуємо координацію щодо Європейського зеленого курсу на політичному та технічному рівнях», - зазначила Світлана Гринчук.