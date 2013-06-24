Міністри оборони країн-членів НАТО під час зустрічі Військового комітету Альянсу у Брюсселі заявили про непохитну підтримку України в її боротьбі проти російської агресії. До участі в зустрічі було запрошено і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте, як повідомив на початку засідання комітету його голова Роб Бауер, унаслідок складної оперативної ситуації на полі бою в Україні Валерій Залужний не зміг взяти участі в засіданні навіть у дистанційному форматі.

«Війна, яку росія розраховувала завершити за три дні, триває вже п’ятнадцятий місяць. Рішучість і мужність українських військ та українського народу продовжують нас вражати», — заявив Роб Бауер на підсумковій пресконференції. Він зазначив, що спеціальна сесія Військового комітету була присвячена ситуації в Україні, з якою глав оборонних відомств країн-членів Альянсу ознайомив представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан. За словами Роба Бауера, члени комітету отримали детальну інформацію про ситуацію на місцях та потреби України «для продовження боротьби за те, що належить їй за правом».

Очільник Військового комітету НАТО застеріг проти помилок в оцінці планів росії. На його думку, путінський режим не зупиниться в Україні, оскільки його амбіції сягають далеко за російський кордон. Як показують приклади Придністров’я і Грузії, росія весь час іде на порушення основ міжнародного права. І саме такі її дії підштовхнули НАТО до посилення колективної оборони. «Ми маємо бути готовими, що конфлікт може проявитися в будь-яку мить», — заявив Роб Бауер.

Військовий комітет НАТО — найвищий орган військового управління Альянсу. Він визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони союзників, на виконання політичних рішень лідерів країн НАТО. На засіданні у Брюсселі комітет розглянув регіональні плани з розвитку військових спроможностей Альянсу. Вони точно визначатимуть, які ресурси потрібні союзникам для надійної оборони проти будь-якого потенційного агресора. Ці плани буде винесено на розгляд глав держав та урядів НАТО на саміті у Вільнюсі в липні цього року.

Про Вільнюський саміт і заявку України на вступ до НАТО говорили цього тижня й у Європарламенті, який зібрався у Страсбурзі на чергову сесію. Найбільша політична правоцентристська група ЄП «Європейська народна партія» ухвалила декларацію, в якій закликала Альянс закласти підвалини для вступу України в НАТО.

«Група ЄНП очікує, що майбутні саміти у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для надання Україні запрошення приєднатися до НАТО, а процес вступу розпочнеться після війни та завершиться якнайшвидше», — йдеться в заяві.