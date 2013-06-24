Вступ України в ЄС — стратегічний крок, перед-усім необхідний самому Євросоюзу, адже посилить його східний фланг у військовому вимірі та зміцнить геополітичні позиції у світі. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у колонці для видання Politico.

«росія вже веде війну проти Європейського Союзу. Це багатовимірна війна, методи й тактики якої кремль відпрацьовував в Україні десятиліттями. Режим путіна постійно шукає слабкі місця в європейському домі. І коли знаходить, намагається їх або розширити ломом, або залити окропом», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, кремль хоче посіяти паніку, внести хаос та змусити громадян сумніватися у спроможності своїх урядів їх захистити. «Це руйнування чинного світового порядку та архітектури безпеки в Європі. Це саме те, чого прагне росія, зокрема через підтримку радикальних політичних сил у ЄС», — підкреслив Прем’єр-міністр.

У колонці він наголосив, що Україна пройшла всі можливі вияви російської агресії й знає, як їм протидіяти. «Європі потрібна Україна, щоб себе захистити», — наголосив глава уряду і додав, що українцям відомо найкраще, що таке війна.

«Саме українці зробили неможливе — майже з нуля створили виробничу інфраструктуру для дронів, нової артилерії XXI століття. 2022 року Україна виробила всього 5000 дронів. 2024-го на фронт було відправлено понад 1 мільйон тільки FPV-дронів», — повідомив Денис Шмигаль. Він переконаний, що інтеграція фінансових ресурсів ЄС та військового досвіду України — важливий аспект подальшої співпраці.

«Погодившись на вступ України, країни ЄС не просто розширять свої кордони. Вони отримають надійний щит — українську армію, яка своїм унікальним бойовим досвідом не лише стримає перший удар, а й стане форпостом спільної безпеки, який захистить Європу від будь-яких загроз на східних рубежах», — зазначив Прем’єр.

На його думку, для Європейського Союзу важлива й економічна співпраця з нашою державою та участь у відбудові, яка вже розпочалася.

«Відновлення України стане важливим чинником для консолідації Європи. Ідеться про сотні мільярдів євро інвестицій, що створять нові виробництва та робочі місця і в Україні, й у країнах ЄС», — зазначив Денис Шмигаль, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.