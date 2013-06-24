Міністри закордонних справ ЄС, які провели у Брюсселі останню в цьому політичному сезоні зустріч, обговорили можливість створення фонду військової допомоги Україні на наступні чотири роки. Створення такого фонду допоможе компенсувати витрати країн-членів ЄС за передану Україні зброю та боєприпаси. Фонд фінансуватиме тренування українських військовослужбовців у межах військової навчальної місії ЄС (EUMAM), яка почала діяльність торік у листопаді.

Нову пропозицію міністрам презентував верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. За його словами, головна мета пропозиції полягає в тому, щоб «трансформувати нинішню підтримку Євросоюзу на довгострокові та надійні зобов’язання з безпеки і стійкості України, зокрема у сфері військової допомоги та навчання». Про це Жозеп Боррель повідомив під час пресконференції, яка відбулася після зустрічі міністрів закордонних справ.

Проєкт зокрема пропонує надавати до 5 мільярдів євро на рік протягом чотирьох років з Європейського фонду миру (EPF) на оборонні потреби України, що загалом становить 20 мільярдів євро.

«Тут важливі дві речі: по-перше, показати світу, що наші зобов’язання непохитні, це політичний сигнал, що в довгостроковій перспективі ми збираємося безпеково підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно», — сказав головний дипломат ЄС.

По-друге, за словами Жозепа Борреля, новий фонд дасть змогу зробити допомогу Україні передбачуваною. «Рівень нашої допомоги Україні наразі такий високий, що кошти, передбачені Європейським фондом миру, вичерпуються. Тому ми повинні вже зараз говорити про майбутнє, а майбутнє настане дуже скоро», — зауважив Жозеп Боррель.

Він повідомив, що міністри закордонних справ ЄС обмінялися думками із приводу цієї пропозиції й вирішили предметно обговорити її після літніх канікул на неформальній міністерській зустрічі, яка пройде в Іспанії наприкінці серпня.

Тим часом найбільші перепони для створення довгострокового фонду ЄС обсягом до 20 мільярдів євро на підтримку української армії чинить Угорщина. Як стало відомо журналістам, на зустрічі міністрів у Брюсселі угорська сторона заявила, що блокуватиме створення фонду доти, доки Київ не вилучить зі списку спонсорів війни угорський банк ОТР.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто наголосив, що доки один з найбільших угорських банків фігурує в цьому списку, Будапешт не підтримуватиме нових фінансових витрат у межах Європейського фонду миру. «Ми не можемо вести переговори про нові фінансові зобов’язання щодо EPF, доки не буде розв’язано проблему банку OTP», — заявив Петер Сіярто.

Проте у Брюсселі сподіваються, що ця категорична позиція Угорщини може змінитися до жовтня, коли лідери ЄС зберуться на черговий саміт, на якому мають схвалити пропозицію про створення 20-мільярдного фонду на підтримку військових спроможностей України.

На зустрічі у Брюсселі міністри закордонних справ обговорили також вихід росії із зернової угоди та варварські бомбардування рф інфраструктури українських портів. «росія без жодних підстав блокує та бомбардує українські морські порти та перешкоджає свободі судноплавства в Чорному морі. росія незаконно блокує експорт українського зерна. Вона знищує українські поля та грабує українське сільськогосподарське виробництво. Попри те що стверджує москва, вона непогано заробляє на експорті свого зерна й добрива. рф отримає ще більше прибутку тепер, коли ціни знову зростуть після того, як вона зірвала зернову угоду та знищила складські запаси в українських гаванях», — заявив Жозеп Боррель.

Він наголосив, що світ стикається зі штучно створеною проблемою продовольчої безпеки, оскільки президент рф путін перетворив голод на зброю «навіть проти людей у країнах, які не наважуються засудити його незаконне кровопролиття в Україні». Верховний представник ЄС закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочинні дії росії.

Наслідки рішення кремля про вихід із зернової угоди та останніх атак російської армії на українські порти для аграрного ринку Європи наступного тижня у Брюсселі обговорять міністри сільського господарства ЄС.

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Фонд військової допомоги фінансуватиме також тренування українців у межах навчальної місії ЄС EUMAM. Фото з сайту mil.in.ua