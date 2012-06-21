Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
У ці дні, коли виповнюється шість років, протягом яких триває збройна агресія Росії на Сході України, Єврокомісія оголосила про виділення 13 мільйонів євро для допомоги тим, хто потерпає від конфлікту на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні ЄК. «Окрім цього ЄС продовжить фінансування гуманітарних проєктів, які допоможуть боротися з наслідками поширення коронавірусу», — говориться у повідомленні.
Представляючи цей пакет допомоги, єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчіч зазначив, що Євросоюз солідарний в питаннях надання громадянам східних регіонів України, які живуть по обидва боки лінії розмежування, гуманітарної допомоги. Допомога найбільш вразливим верствам населення, які страждають від збройної агресії на Донбасі, залишається в полі зору ЄС. Особливо Брюссель опікується питаннями надання необхідних медичних послуг та вирішення проблеми, пов’язаної із питною водою для районів поблизу лінії розмежування. У повідомленні ЄК наголошується, що вирішення цих проблем набуває особливої актуальності у контексті боротьби з поширенням COVID 19.
У Єврокомісії констатують, що потреби в гуманітарній допомозі жителів східних регіонів України продовжують зростати «через посилення економічної вразливості населення, яке постраждало від конфлікту». Головним чином такої допомоги потребують жителі на непідконтрольних українському уряду територіях, куди доступ міжнародних гуманітарних організацій фактично закритий. «Обстріли на лінії зіткнення перешкоджають постачанню води та електроенергії населенню. Окрім цього, Україна посідає п’яте місце в світі за кількістю жертв серед цивільного населення, яке постраждало від вибухів мін», — нагадали в ЄК.
Оголошений пакет допомоги ЄС у розмірі 13 мільйонів євро піде на проєкти з ремонту житлових будинків, шкіл, лікарень, ушкоджених внаслідок обстрілів, а також для реалізації освітніх програм.