Після повернення до цивільного життя ветерани і ветеранки мають отримати від держави інструменти для розвитку, бути залученими до формування громадянської ідентичності та національно-патріотичного виховання. Про це розповіла Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна в інтерв’ю Армія FM, передає Урядовий портал..

Вона зазначила, що окремим пріоритетом Уряду на 2023 рікє ветеранська політика. І вже цього року планується затвердити Стратегію переходу від військової кар’єри до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації.

«Головний підхід – це людиноцентричність. Створенням системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя ми хочемо змінити підхід до людини не тільки після завершення служби, а й під час її несення. Створити такі умови, щоб Захисник чи Захисниця плавно, без зайвих стресів переходили до цивільного життя. Над цим ми працюємо з іншими відомствами, зокрема, з силовим блоком», – зазначила Юлія Лапутіна.

«Ветеранська політика – це елемент безпекової політики. Ми хочемо, щоб ті, хто має бойовий досвід (по поверненню до цивільного життя) зміцнювали стійкість своїх громад. Це буде внеском ветеранів у відновлення країни. Крім цього, людей, які мають бойовий досвід, можна залучати до національно-патріотичного виховання, формування громадянської ідентичності, адже саме ветерани є її носієм», – наголосила Міністр у справах ветеранів України.

Про створення системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя, цифровізацію послуг для ветеранів, формування трирівневої системи психологічної реабілітації Захисників і Захисниць, підтримку ветеранського підприємництва – в інтерв’ю /за посиланням/.