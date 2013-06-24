У середу, 1 листопада, відбулася зустріч Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Мартіном Обергом та представниками Комітету з питань оборони Риксдагу Королівства Швеція на чолі з головою Петером Хультквістом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили напрямки співробітництва у сфері державної ветеранської політики, а також підняли безпекові питання.

У ході зустрічі очільниця Мінветеранів ознайомила міжнародних партнерів з пріоритетними напрямками нової державної ветеранської політики, яка наразі реалізується. Окрему увагу Юлія Лапутіна акцентувала на системі переходу від військової служби до цивільного життя, що має полегшити Захисникам і Захисницям, членам їх сімей реінтеграцію у громади, надати сучасні та дієві інструменти для самореалізації у мирному житті, в тому числі й за допомогою цифрових сервісів та послуг.

“Після перемоги України у війни близько чотирьох мільйонів людей будуть потребувати допомоги. Це приблизно 10% населення, і це найбільша цифра у відсотковому відношенні серед інших країн, які мають досвід у реалізації ветеранської політики. Разом з іншими міністерствами та відомствами, нашими міжнародними партнерами та громадськістю маємо зробити все, щоб гідно зустріти наших Захисників і Захисниць з війни, допомогти їм повернутися до мирного життя”, – наголосила Юлія Лапутіна.

Також в ході зустрічі було наголошено на важливості питання не лише медичної, а й психологічної реабілітації ветеранів та ветеранок. Зокрема, пані Лапутіна розповіла про проект відбудови Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації на Київщині, який був зруйнований внаслідок російської агресії. Центр надаватиме комплекс послуг із психосоціального відновлення не лише ветеранам та їх сім’ям, а й постраждалому внаслідок війни цивільному населенню.

Далі слово було надано Надзвичайному і Повноважному Послу Королівства Швеція в Україні Мартіну Обергу. Пан Оберг заявив про всебічну підтримку України у війні проти агресора - російської федерації. Було домовлено про подальші кроки у співпраці в цьому напрямку.

У свою чергу Голова Комітету з питань оборони Риксдагу Королівства Швеція Петер Хультквіст наголосив на подальшому сприянні у підтримці України зі сторони Риксдагу Королівства Швеція.

Слово також мали й інші представники Риксдагу.

Наприкінці зустрічі сторони домовилися про подальші консультації з метою надання допомоги в реалізації ветеранської політики в Україні.