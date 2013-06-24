Памʼять полеглих у російсько-українській війні Захисників і Захисниць України буде гідно увіковічнено на Національному військовому меморіальному кладовищі, першу чергу якого заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час відвідин Личаківського цвинтаря у Львові. Разом з членами Національної збірної України, яка сьогодні повернулася з Invictus Games 2023 у Дюссельдорфі, очільниця Мінветеранів вшанували пам'ять полеглих українських Воїнів.

Вона також поклала квіти до могил Дмитра Олійника та Дмитра Сидорука – ветеранів російсько-української війни, учасників Ігор Нескорених та Warrior Games. Вони загинули, захищаючи рідну землю від окупантів під час широкомасштабного російського наступу. Разом зі збірною вшанували усіх українських Нескорених, яких втратила родина Invictus у російсько-українській війні.

“Ми пишаємося нашими хлопцями. Історія кожного учасника нашої збірної – це героїчна історія, це історія яскравого і правдивого життя. Дякую справжнім за силу, волю, гідність, віру в Україну та в нашу Перемогу! Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав за країну найцінніше – власне життя”, – наголосила Юлія Лапутіна.

Вона зазначила, що будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) впевнено рухається у практичній площині. За рішенням Уряду воно розташовуватиметься на території Гатненської територіальної громади, матиме зручну локацію з доступом громадського транспорту. НВМК включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії.

Міністр зазначила, що вже відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи, де були скоординовані дії учасників процесу створення майбутнього меморіального комплексу. Наразі йде розробка ескізного проекту НВМК, а його будівництво відбуватиметься в кілька етапів, аби вже до кінця 2023 року ввести в експлуатацію першу чергу комплексу та одразу розпочати поховання українських Героїв.

“Національне військове меморіальне кладовище створюється вперше в історії нашої держави. Тому розраховуємо на плідну співпрацю усіх дотичних відомств. Маємо гідно увіковічнити пам'ять про наших Захисників і Захисниць, які віддали найдорожче – своє життя – за свободу і незалежність України”, – наголосила Юлія Лапутіна.