Україна прагне цього року очистити 35% з 470 тисяч га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного розмінування. Також у планах – збільшити кількість піротехніків у підрозділах державних інституцій та посилити забезпечення державних операторів технікою. Ці кроки дозволять пришвидшити процес розмінування території нашої держави, розповіла в ефірі телеканалу «1+1» Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передеє Урядовий портал.

Як зазначила Перший віце-прем’єр-міністр, сьогодні на території країни працюють 10 машин для розмінування, ще 5 наші підрозділи отримають орієнтовно протягом місяця. Але для вирішення масштабних завдань з розмінування, які стоять перед державою, цього замало.

«Насамперед нам треба поліпшити технічне забезпечення наших піротехніків. Для цього нам потрібно придбати машини для розмінування, машини для перевезення персоналу і машини для перевезення вибухонебезпечних предметів. І тому ми сьогодні в рамках UNITED24 відкрили рахунок, кошти з якого йтимуть на потреби розмінування – в першу чергу на придбання машин для розмінування», - зазначила Юлія Свириденко.

Для того, щоб пришвидшити очищення українських земель, підрозділам державних операторів потрібно близько 100 машин для розмінування та понад 463 одиниці транспортних засобів для перевезення особового складу та обладнання, 251 транспортний засіб – для перевезення вибухонебезпечних предметів. Як розповіла Перший віце-прем’єр-міністр, вже налагоджено контакти з виробниками в різних країнах. При цьому, як підкреслила Юлія Свириденко, наша держава зацікавлена в тому, щоб іноземні партнери розглянули можливість локалізації виробництва машин з розмінування.

«Нам дуже важливо, щоб іноземні виробники могли швидко виробляти ці машини і постачати нам, тому що найважливіший ресурс для нас – це час. Але крім того, дуже важливо, щоб такі компанії розглядали можливість, яку ми пропонуємо: локалізували виробництво. Розмінування буде тривати певний час, і нам бажано мати власне виробництво, щоб мати можливість швидко відремонтувати техніку, змінювати запчастини, які можуть прийти в непридатність. Тому дуже важливо, щоб у нас з'явився український виробник або спільне підприємство. Ми над цим теж працюємо паралельно з вирішенням стратегічних задач по розмінуванню», - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра, прискорити введення земель в експлуатацію також допоможе застосування новітніх технологій. Як підкреслила Юлія Свириденко, не всі землі, які є потенційно забрудненими, насправді є забрудненими та потребують розмінування. Обстеження за допомогою дронів, здатних виявляти вибухонебезпечні предмети дистанційно, значно прискорить введення земель в експлуатацію.