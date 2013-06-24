Відновлення екосистеми України, що постраждала внаслідок широкомасштабної агресії російської федерації, неможливо розпочати без розмінування. Очищення полів, лісів, водойм - нульовий крок у процесі відновлення нашої держави, зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на конференції «United for Justice. United for Nature», що відбулася у Києві 20-21 жовтня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначила Юлія Свириденко, за попередніми даними Уряду загалом з початку повномасштабного вторгнення задокументовано понад 2,5 тисячі фактів шкоди довкіллю, вчинених росією, у тому числі розслідується 14 випадків екоциду. Орієнтовна шкода довкіллю внаслідок повномасштабного вторгнення оцінюється у 55,6 млрд євро – і це без урахування шкоди в результаті теракту на Каховській ГЕС. При цьому вони зростають щодня приблизно на 102 мільйони євро. У свою чергу збитки від підриву Каховської ГЕС, за попередніми підрахунками ООН, Мінекономіки та Київської школи економіки, становлять майже 14 млрд дол. США.

«Починати долати наслідки російських терактів проти довкілля потрібно вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Саме тому боротьба з російським екоцидом і захист довкілля входять до першої десятки пріоритетів Формули миру Президента Володимира Зеленського. Ми регулярно проводимо зустрічі з міжнародними партнерами, членами робочої групи з восьмого пункту формули миру під головуванням Андрія Єрмака. Та вдячні усім, хто бере участь у цьому процесі та допомагає нам подолати цю складну проблему. Наша мета – разом з нашими партнерами оцінити екологічну шкоду, завдану російською агресією, притягнути агресора до відповідальності за екологічні злочини, змусити компенсувати збитки. Впевнена, що комплексна спільна робота допоможе нам відновити довкілля та прискорити зелений перехід економіки», - зазначила Юлія Свириденко.

Як підкреслила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки, розмінування території України є нульовим етапом відновлення. На сьогодні потенційно забрудненими є понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України. Понад 6 мільйонів громадян перебувають у зоні ризику через міни та снаряди, що не вибухнули. Жертвами мін вже стали біля 800 українців, з яких понад 250 – загинули. Від мін зазнає шкоди й природа – страждає біорізноманіття, ґрунти та води, що забруднюються внаслідок підривів.

За словами Юлії Свириденко, щоб швидше зробити українську землю безпечною та зменшити майбутні екологічні збитки, Мінекономіки докладає максимум зусиль у сфері гуманітарного розмінування, працюючи за напрямками:

- Залучення найсучасніших технологій в сфері розмінування – дистанційного обстеження територій за допомогою дронів та супутникових знімків, аналізу big data тощо. Наразі у співпраці з американською Palantir триває розробка системи, яка завдяки штучному інтелекту аналізуватиме big data та допомагатиме більш ефективно приймати рішення щодо розмінування.

- Сприяння створенню та розвитку вітчизняного виробництва техніки та обладнання для розмінування, локалізації в Україні виробництва іноземних компаній.

- Створення конкурентного ринку послуг з розмінування з можливістю проведення конкурсних торгів через Prozorro - це сприятиме пришвидшенню розмінування земель сільгосппризначення. Щоб послугами могло скористатися більше аграріїв, в проекті бюджету на наступний рік передбачено 2 млрд грн на компенсацію витрат.

- Залучення фахівців для підготовки саперів та іншого персоналу. Україні терміново потрібні спеціалісти. До кінця року планується збільшити кількість саперів до 5 тисяч, що вдвічі більше, ніж нині.

Як зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України, наразі спільно з міжнародними партнерами триває робота над проектом Національної стратегії протимінної діяльності. Робочий варіант документа був представлений на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України в Загребі. До кінця листопада проект документа буде представлений на громадське обговорення, до кінця року – поданий на затвердження. Стратегія буде практичним документом, який міститиме єдине бачення Україною та міжнародними партнерами процесів розмінування території нашої держави, зазначила Юлія Свириденко, закликавши присутніх на конференції долучитися до роботи над проектом.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки, Україна також пропонує країнам-партнерам взяти під патронат окремі напрямки розмінування. Наприклад, це може бути патронат над обстеженням та розмінуванням національних парків, лісових угідь.