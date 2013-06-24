Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко пояснила підходи, за якими формуються наглядові ради в межах корпоратизації державного сектору. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Незалежні члени в наглядовій раді призначаються через конкурс. Обирають компанію-рекрутера, яка займатиметься відбором членів наглядової ради. Серед її завдань – створення профілів та вимог до кандидатів у члени наглядової ради, відбір претендентів та підготовка переліку кандидатів», – зазначила Юлія Свириденко у спецпроектіLIGA.net про реформу управління держмайном. Перший віце-прем’єр-міністр України навела як приклад «Енергоатом», де якраз триває процес призначення наглядової ради.

Юлія Свириденко додала, що вимоги до кандидатів затверджує Комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, до якого входять представники державних органів та міжнародних організацій: ЄБРР, Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, Представництва ЄС в Україні, Офісу бізнес-омбудсмена.

У процесі реформи стратегічні державні підприємства будуть реорганізовані в акціонерні товариства або ТОВ із впровадженням системи корпоративного управління. Їх менеджмент контролюватимуть члени незалежної наглядової ради, а роботу самої ради оцінюватиме орган управління. Мета таких кроків – аби держпідприємства перетворилися на ефективні, конкурентоспроможні та інвестиційно привабливі компанії.