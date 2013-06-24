У той час, як світ дискутує з приводу розвитку та використання технологій, послуг і виробів подвійного призначення, Україна, що зазнала агресії зі сторони росії, не вагаючись використовує такі технології задля захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Цей новий для світу досвід може стати корисним з огляду на те, як відповідальна правова держава може використовувати технології для загального блага та безпеки суспільства. Таку думку висловила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час дискусії «В ім'я національної безпеки», що відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Конституційне право та громадянські свободи зазвичай скептично ставляться до використання технологій з міркувань безпеки. Але в нашому випадку технології, причому технології подвійного призначення, необхідні для безпеки України», - зазначила Юлія Свириденко.

Як приклад Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України привела використання застосунку Дія, за допомогою якого майже 18 мільйонів українців користуються електронними версіями своїх документів – паспортів, водійських посвідчень тощо.

«Коли почалася війна, Дія стала важливою для нашої стійкості. У нас 7 мільйонів переселенців і 4,6 мільйона українців за кордоном, і ми все ще маємо ефективний канал надання державних послуг, зокрема соціальних виплат. Переконана, що Україна виграє цю війну, і війн більше не буде. Але у нас бувають стихійні лиха, пандемії та інші надзвичайні ситуації. Для цього сучасна держава, яка надає багато послуг громадянам, повинна мати надійний цифровий канал зв’язку з громадянами», - зазначила Юлія Свириденко.

При цьому вона підкреслила, що держава розуміє кіберзагрози, що суттєво посилились під час війни, тому приділяє кіберзахисту посилену увагу.

Ще одним прикладом є використання на фронті компактних квадрокоптерів з дистанційним керуванням, призначених для мирних потреб.

«Ці дрони зазвичай використовуються для фотографування на вечірках і в подорожах. Але в Україні вони стали одним із ефективних джерел тактичної повітряної розвідки на передовій. Особливо важливим в українському контексті є те, що ці квадрокоптери бійцям постачають волонтери, закуповуючи їх по всьому світу.

Коли ви знаєте, що це використовується в армії, ви або розглядатиме це обладнання як товари подвійного використання та сповільните постачання. Або ж будете заохочувати співпрацю між волонтерами, інженерами та захисниками з метою подальшого розвитку виробництва БПЛА, ІТ та розвідувальної техніки. Ми зупинилися на другому варіанті. Уряд уточнив і спростив правила торгівлі квадрокоптерами. Ми заохочуємо приватне підприємництво у розвиток військових технологій», - розповіла Юлія Свириденко.

Під час дискусії учасники обговорювали, зокрема, питання пошуку балансу між захистом національної безпеки та збереженням громадянських свобод, (зокрема щодо використання технологій для стеження та збору даних), впливу розвитку технологій на роль традиційних військових засобів і характер конфліктів, проблеми та можливості, які відкриває подвійне використання технологій тощо.