Україна спільно з міжнародними партнерами готує пілотний проект з тестування у реальних умовах новітніх технологій для обстеження територій, що можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. За підсумками проекту, технології, що продемонструють гарні результати, будуть застосовані під час гуманітарного розмінування території нашої держави. Про це йшлося під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування 3 квітня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Обстеження та подальшого розмінування в разі виявлення вибухонебезпечних предметів потребує дуже значна територія країни. Лише планом заходів з першочергового розмінування земель сільськогосподарського призначення передбачено обстеження понад 470 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Для того, щоб максимально пришвидшити процес, Україна має залучити не лише значні фінансові та традиційні технічні ресурси, але й узяти на озброєння сучасні технології. Всі, які є сьогодні в світі. Ми спільно з партнерами пропонуємо виробникам, що мають такі технології, протестувати їх в умовах, що відповідають реальним. Технології, що доведуть свою ефективність, будуть залучені до гуманітарного розмінування. Таким чином ми зможемо суттєво пришвидшити процес розмінування. А виробники – отримати позитивний кейс», - зазначила за підсумками засідання голова Міжвідомчої робочої групи, Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час засідання МРГ, зокрема, підтримала рішення щодо пошуку та затвердження відповідної ділянки для реалізації проекту з дослідження новітніх технологій обстеження територій на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

На сьогодні учасниками пілотного проекту вже готові стати понад 15 виробників з різних країн.

В подальшому відповідні тести можуть проводити й українські виробники. Як йшлося на засіданні МРГ, держава активізує роботу з українськими підприємствами, які можуть та прагнуть виготовляти техніку та обладнання, необхідне для розмінування. Найближчим часом відбудеться нарада з виробниками, під час якої передбачено обговорити потреби операторів розмінування, Міністерства оборони та ДСНС в відповідній техніці, можливості виробників, кроки щодо подальшої співпраці.

«Таким чином ми мобілізуємо на розмінування України як іноземних виробників, що мають відповідні передові технології, так і українських. Наша земля має бути якнайшвидше очищена від наслідків бойових дій чи ударів по територіях», - зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, на сьогодні потребує обстеження та розмінування загалом 174 тис. квадратних кілометрів території України, які є потенційно забрудненими, потребують обстеження технічними та нетехнічними засобами та, в разі виявлення мінно-вибухові речовин, здійснення гуманітарного розмінування.