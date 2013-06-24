Гуманітарне розмінування, оцінка загальних екологічних збитків і притягнення росії до відповідальності та кліматична трансформація української економіки. Ці та інші важливі питання обговорювались під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко з послами іноземних держав в рамках робочої групи щодо практичної реалізації принципів Формули миру Президента України Володимира Зеленського щодо її частини про екологічну безпеку. Про це повідомляє Урядовий портал.

До розмови долучились Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, Посол Республіки Хорватія Аніца Джамич, Посол Німеччини Мартін Єгер, Посол Бразилії Нортон де Андраде Мелло Рапеста, Посол Португалії Антоніу Вашку Алвеш Машаду, Тимчасово повірений у справах Канади Шон Бойд, Тимчасово повірений у справах Франції Бенжамен Роріг, Координатор системи ООН в Україні Деніз Браун, та інші представники дипломатичних кіл. Також у зустрічі взяли участь Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець і інші представники українського Уряду.

«Одним із найважливіших елементів Формули миру щодо частини про екологічну безпеку є гуманітарне розмінування українських земель. Через вторгнення росії 174 тисячі квадратних кілометрів української землі є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами», - наголосила Юлія Свириденко.

За оцінками Уряду, від початку повномасштабної війни було зафіксовано майже 2 500 випадків шкоди для довкілля, завданої через бойові дії. Загальна шкода оцінюється у 52 мільярди євро.

Уряд розпочав реалізацію амбітної програми з гуманітарного розмінування територій. За 10 років планується повернути у використання 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами земель. Але для цього Україна потребує допомоги партнерів.

«Наше завдання зараз об’єднати зусилля усього світу навколо усунення цих проблем, але понад усе — щоб досвід подолання цих проблем ліг в основу роботи із встановлення миру. Ключовими цілями екологічної безпеки у рамках Формули миру є оцінка збитків, притягнення росії до відповідальності та кліматична трансформація української економіки», - підкреслила Юлія Свириденко.

Сторони дійшли згоди щодо спільного бачення шляхів відновленя України та перших практичних кроків в цьому напрямку.