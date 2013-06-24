У Києві відбулася зустріч представників Міністерства економіки України за участі Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України Юлії Свириденко з керівництвом Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду. Сторони обговорили економічну ситуацію в Україні, виконання структурних маяків у межах програми розширеного фінансування (EFF) та плани післявоєнного відновлення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми активно співпрацюємо зі Світовим банком над розробкою стратегій промислового розвитку та залучення інвестицій. Важливою складовою покращення інвестиційного клімату є можливість страхування інвестицій та критичних активів. Ми вже бачимо перші результати: українські страхові компанії почали активно розширювати пропозицію продуктів зі страхування від воєнних ризиків. Паралельно ми розвиваємо інструменти страхування за участі наших міжнародних партнерів, що дозволить збільшити надходження інвестицій в країну», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Окремо було розглянуто питання забезпечення житлом. В Україні триває розробка стратегії житлової політики. Міністерство економіки зі Світовим банком, також долучиться до розробки стратегії розвитку іпотеки Національним банком. Документ, зокрема, передбачатиме більш активне залучення банківського сектору до іпотечного кредитування.

Українська сторона також проінформувала про прогрес у виконанні структурних маяків та інших зобовʼязань у сфері корпоративного управління. Зокрема, очікується прийняття рішення КМУ про затвердження незалежної оцінки роботи наглядових рад важливих державних підприємств, тривають конкурси на посади керівників стратегічних компаній, включаючи Нафтогаз та Укренерго.

Представники МВФ запропонували розглянути можливість більш активного залучення країн-членів ЄС для інституційного партнерства з українськими держорганами в рамках процесу євроінтеграції. Зокрема це стосується сфер податкового адміністрування та митної справи. Команда МВФ також розгляне можливість долучитися до розробки політики стійкого економічного зростання на більш технічному та тривалому рівні.

Довідково

Програма розширеного фінансування МВФ (EFF) для України обсягом 15,6 млрд доларів була затверджена у березні 2023 року строком на 4 роки. У 2024 році в цілому Україна отримала міжнародної фінансової допомоги на суму близько 40,8 млрд доларів. На початку 2025 року Державний бюджет отримав кілька ключових траншів у рамках ініціативи ERA та один транш від МВФ – загалом майже 8 млрд доларів.