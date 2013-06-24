Для надання підтримки підприємцям Харкова й Харківської області, що постійно перебувають під ракетними обстрілами, Уряд вдвічі збільшив розмір гранту, який можуть отримати бізнесмени на старт або розвиток власної справи – до 500 тис. грн. Відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 26 квітня. Також внесено деякі зміни до грантової програми «Власна справа» та її ветеранського компоненту, спрямовані на покращення умов для отримувачів грантових коштів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Підприємці Харкова й області зараз працюють в надзвичайно складних умовах через постійні ракетні обстріли ворога, який цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру регіону. Через блекаути бізнес або простоює, або працює на генераторах. Щоб підтримати малих підприємців, ми надаємо їм можливість взяти грант до 500 тис. грн за програмою «Власна справа», кошти якого можна витратити, зокрема, на придбання обладнання, необхідного для роботи в таких екстремальних умовах. Це рішення – один із практичних результатів зустрічі із бізнесом під головуванням Президента Володимира Зеленського, яку ми проводили в рамках політики «Зроблено в Україні», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з ухваленим рішенням Уряду, підприємці, які зареєстровані та здйснюють чи планують здійснювати підприємницьку діяльність у місті Харкові та Харківській області, можуть взяти грант за програмою «Власна справа» розміром від 50 тис. грн до 500 тис. грн для старту або розвитку бізнесу. Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Серед інших змін, які внесено до програми «Власна справа» та програми грантів для ветеранів і другого з їхнього подружжя:

передбачено можливість отримання мікрогранту розміром 75 000 гривень у разі зобов’язання фізичної особи зареєструватись фізичною особою – підприємцем;

надано можливість отримати грант для ветеранів особам зі складу добровольчих формувань;

забезпечено прийняття рішення про надання мікрогранту/гранту Державним центром зайнятості з урахуванням підтвердження отримувачем відсутності даних, у разі отримання з автоматизованих систем інформації щодо наявності судових справ, виконавчих проваджень, арешту/конфіскації активів, податкового боргу;

надано можливість отримувачу підтверджувати сплату податків, ЄСВ (зокрема за працевлаштованих відповідно до умов надання мікрогрантів/грантів осіб) шляхом подання до Державного центру зайнятості відповідних відомостей у випадку, коли за результатами інформаційного обміну між Державною службою зайнятості, Пенсійним фондом України та ДПС така інформація відсутня;

поліпшено умови використання отримувачем коштів мікрогранту/гранту шляхом визначення випадків, які не вважатимуться нецільовим використанням коштів;

надано отримувачу можливість змінити цільове призначення мікрогранту/гранту шляхом подання відповідної заяви до регіонального центру зайнятості або через кабінет отримувача на Порталі Дія.