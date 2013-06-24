Починаємо реформу Центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості, аби вони були сучасним навчальним простором, який допомагатиме бізнесу шукати кваліфіковані кадри. Маємо намір значно збільшити підготовку потрібних підприємцям фахівців, зокрема через ЦПТО, щоб сприяти подоланню структурного безробіття. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час круглого столу-презентації проекту «Реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу». Проект реалізується Міністерством економіки України в партнерстві з ГО «Розвиток бізнес-сектору України» за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Зміцнення громадської довіри (UCBI)». Основна мета проекту – розширити можливості бізнесу на ринку праці.

Участь у заході взяли заступник Директора Місії USAID в Україні Теодора Делл, директор Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк, представники регіональної та центральної влади, бізнес-спільноти та громадських організацій.

«Наші дослідження та опитування бізнесу показують, що питання номер №1 бізнесу – це проблема з кадрами, відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників, або ж коли освіта та досвід людей не відповідають вимогам роботодавця. Ці виклики, долаються, зокрема, через програми навчання, і тому ми почали реформу Центрів професійно-технічної освіти, які є у системі Державного центру зайнятості, аби вони були сучасним навчальним простором, який допомагатиме бізнесу шукати кваліфіковані кадри», – зауважила Юлія Свириденко.

Відзначила важливість проекту заступниця Директора Місії USAID в Україні Теодора Делл. За її словами, дуже позитивно, що в Україні бізнес продовжує розвиватися, адже тільки за минулий рік зареєстрували 37 тисяч нових підприємств, втім є помітний брак, нестача робочої сили.

«USAID пишається тим, що підтримує Міністерство економіки та українську громадську організацію «Розвиток бізнес-сектору України». Цей важливий інформаційний проект об’єднає різноманітні зацікавлені сторони – у тому числі з прифронтових та звільнених громад – у діалозі щодо зміцнення ринку праці України, як із боку попиту, так і пропозиції. Підтримка USAID базується на нашому обширному та цілісному підході до підтримки економічного відновлення України, включаючи підвищення кваліфікації та перекваліфікацію», – сказала пані Теодора Делл.

Заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна зазначила, що наразі в Україні кількість вакансій на ринку праці значно перевищує кількість пропозицій. До прикладу, на сайті Єдиного порталу вакансій станом на 25 липня є 251 тисяча вакансій, тоді як у цей самий день 2023 року було близько 200 тисяч вакансій. Найважче роботодавцям заповнити вакансії за робітничими спеціальностями, зокрема, серед найбільш дефіцитних спеціалістів сьогодні – електромонтер, слюсар-сантехнік, токар, електрогазозварник, фрезерувальник, машиніст екскаватора.

«Одна з проблем в Україні – структурне безробіття. Подолати її можна через навчання, перекваліфікацію, підвищення професійного рівня. Ми вже запустили низку програм, спрямованих на це – українці можуть отримати ваучери на навчання для опанування нової професії, навчатись за направленням служби зайнятості, зокрема в центрах профтехосвіти, скористатись освітніми програмами від наших партнерів. Роботодавці, яким потрібні дефіцитні нині фахівці, можуть замовити їх підготовку в ЦПТО ДСЗ, які навчають за 96 робітничими професіями. Зокрема, вони можуть замовити підготовку фахівців на наявні вакансії, а також на вакансії, які з’являться у них найближчим часом. За першу половину цього року 4370 підприємств скористались такою можливістю. Проте ЦПТО спроможні підготувати в кілька разів більше спеціалістів і бізнесу варто активніше з ними співпрацювати», – зазначила Тетяна Бережна.

У свою чергу директор Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк розповіла, як саме ДСЗ може бути корисною для роботодавців у перенавчанні працівників та у пошуку нових кадрів.

«Ми маємо значні можливості для навчання, перенавчання дорослого населення під потреби ринку. Співпрацюючи з бізнесом, ми використовуємо саме індивідуальний підхід та обираємо форму навчання, а також адаптуємо навчальні програми для кожного роботодавця за запитом. За кошти Фонду по безробіттю у нас безкоштовно можуть навчатись зареєстровані безробітні, а також захисники, захисниці та люди з інвалідністю внаслідок війни. Можемо навчати й за кошти роботодавця, тобто під замовлення роботодавця. Ми пропонуємо змішану, індивідуальну та дуальну форми навчання. З початку цього року 5000 роботодавців замовили навчання безробітних за конкретними напрямками в Центрах професійно технічної освіти», – зазначила Юлія Жовтяк.

Проект «Реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу» буде тривати протягом 8 місяців і за цей час його організатори очікують досягти позитивних результатів, зокрема, покращити співпрацю між роботодавцями та центрами профтехосвіти.

«Сьогоднішній наш круглий стіл об’єднав Службу зайнятості, центр профтехосвіти, бізнес, регіональну, центральну влади, міжнародні організації для обговорення якраз проблем, які існують зараз на ринку праці. Також в ході проекту відбудеться онлайн–опитування щодо ефективності співпраці бізнесу та центрів профтехосвіти, інформування бізнесу, які можливості їм може надати співпраця з навчальними закладами центру зайнятості», – сказала керівник проекту Леся Круп’як.

Також під час заходу представники Міністерства економіки України та громадської організації «Розвиток бізнес-сектору України» підписали меморандум про співпрацю.