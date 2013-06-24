27 грудня відбулося перше установче засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів (МРГ) під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України Юлії Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Повернення активів — це стратегічний крок, що сприятиме відновленню справедливості, поповненню державного бюджету та зміцненню економіки України. Адже ресурси, що були виведені за кордон, повинні повернутися і працювати на розвиток нашої держави, на благо громадян. Повернення активів і їхнє ефективне використання — це крок, який дозволить не тільки посилити економічну ситуацію, а й зміцнити національну безпеку», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час засідання члени МРГ обговорили виконання затвердженого Урядом в серпні 2024 року плану заходів з реалізації Стратегії, зокрема, стан розробки та ухвалення необхідних змін до законодавства. План передбачає розробку десятків законодавчих ініціатив, які посилять сферу розшуку та управління арештованими активами в Україні та наблизять її до найкращих міжнародних стандартів. Також на засіданні МРГ були обговорені питання розширення міжнародної співпраці та ін.

Міжвідомча робоча група також підтримала пропозиції низки громадських організацій залучити представників громадськості до роботи групи. Співпрацюватимуть з МРГ представники Transparency International Ukraine, Незалежного аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей», громадської організації «Правниче партнерство України».

Довідково

До МРГ з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів увійшли представники АРМА, міністерств юстиції, внутрішніх справ, Офісу Генерального прокурора, НАБУ, БЕБ, Держфінмоніторингу тощо.

Стратегія повернення активів ухвалена з метою:

підвищення законодавчого, інституційного та операційного рівня ефективності виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів;

запровадження дієвих механізмів щодо повернення активів в Україну, відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та внаслідок збройної агресії рф.

Документ визначає 5 стратегічних цілей: