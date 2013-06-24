Питання гуманітарного розмінування та оцінки екологічних збитків внаслідок російської агресії обговорювались під зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко з послами іноземних держав 12 жовтня 2023 року в Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі, що відбулася в рамках робочої групи з імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського в частині екологічної безпеки, взяли участь Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, понад 50 послів та представників посольств країн і міжнародних організацій. Також у роботі групи взяли участь представники Офісу Президента України, міністерств економіки, захисту довкілля та природних ресурсів, внутрішніх справ та закордонних справ.

Як зазначила Юлія Свириденко, з часу останньої зустрічі групи з практичної реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського Україною спільно з партнерами зроблено конкретні кроки в сферах екологічної безпеки та розмінування території нашої держави. Зокрема, ці питання постійно порушуються на різних міжнародних майданчиках.

«Ми націлюємося на всі доступні міжнародні форуми для розширення участі країн у роботі над впровадженням Формули миру. Я щойно повернулась із Загреба, де відбулася Міжнародна донорська конференція щодо гуманітарного розмінування в Україні. І ми бачимо позитивний відгук про принципи Формули та готовність допомогти Україні у подоланні проблем, спричинених російською агресією», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки розповіла учасникам зустрічі про підсумки Міжнародної донорської конференції та висловила подяку країнам, що долучилися до підтримки гуманітарного розмінування нашої держави.

«Ми продовжимо наш двосторонній діалог з усіма партнерами щодо всіх видів підтримки процесу розмінування в Україні. Ця підтримка допомагає пришвидшити розмінування, а ваші пожертви та внески є найкращим способом допомогти в реалізації Формули миру», - сказала Юлія Свириденко.

Також Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки ознайомила присутніх з проектом Стратегії протимінної діяльності, над якою Україна працює спільно з міжнародними партнерами. Як зазначила Юлія Свириденко, стратегія буде спрямована, в тому числі, на виробництво обладнання для розмінування, визначення пріоритетів розмінування, створення відповідних механізмів координації та забезпечення прозорості та підзвітності використання коштів, обладнання тощо.

«Стратегія також матиме екологічний вимір, включаючи оцінку впливу на навколишнє середовище, план оцінки шкоди екосистемі, завданої забрудненням, зменшення впливу забруднення на систему навколишнього середовища. У своїй роботі над Стратегією ми спираємось на консультації з партнерами та громадськістю. Тож будемо раді почути ваші зауваження та пропозиції до Стратегії до середини листопада. Це дозволить консолідуватись і прийняти стратегію до кінця року», - зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у 8 пункті Формули миру Президента Володимира Зеленського (Екологічна безпека) йдеться про підтримку України міжнародним співтовариством в ключових напрямках забезпечення екологічної безпеки та протидії екологічним наслідкам війни. Так, комплексна система екологічного й економічного оздоровлення має включати заходи щодо відновлення навколишнього природного середовища України, зокрема рекультивацію та розмінування земель.