Продовольча безпека є одним з основоположних пунктів Формули миру, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Адже збереження виробництва сільськогосподарської продукції та безперервності експорту – це важливі умови для запобігання голоду в світі, адже українське продовольство є джерелом їжі для 400 млн людей у світі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час сесії щодо продовольчої безпеки в рамках першого Глобального Саміту миру.

Модераторами засідання стали Президент Кенії Вільям Руто і Міністр закордонних справ Турецької Республіки Хакан Фідан.

«Блокада морських шляхів у Чорному морі, безпрецедентний стрибок міжнародних цін на пшеницю, замінування українських сільськогосподарських земель – прямі збитки від війни для сільського господарства величезні. Та навіть попри це ми змогли відновити експортну логістику та зберегти виробництво сільгосптоварів. Прогноз на цей рік покращується – 76,1 млн тонн зернових та олійних культур. Також здатність країни транспортувати товари є досить високою. У квітні Україна експортувала 9,6 млн тонн вантажів морським шляхом. Це дуже близько до показників лютого 2022 року», - зазначила Юлія Свириденко.

Водночас, за її словами, структура продовольчої безпеки все ще є крихкою – росія продовжує атаки на інфраструктуру, сховища, енергетичну систему.

Юлія Свириденко підкреслила, що за жодних обставин свобода навігації не може бути заблокована. За словами Першого віце-прем’єр-міністра, учасники панелі підтримали пропозиції України у розрізі продовольчої безпеки.

У комюніке за підсумками першого Глобального саміту миру увійшов пункт і щодо продовольчої безпеки, який передбачає, що глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. У зв’язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях, є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю.

Загалом на першому Саміті миру у Швейцарії були опрацьовані три пункти Формули миру – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – звільнення полонених та депортованих (військових та цивільних, дорослих та дітей).

За іншими пунктами Формули миру робота триває. Загалом очікується, що буде створений спільний Action plan імплементації Формули за кожним із її пунктів.