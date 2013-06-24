Формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським, обговорили під час зустрічі Федеральний Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зустріч відбулася в столиці Бразилії місті Бразиліа, куди Франк-Вальтер Штайнмаєр та Юлія Свириденко прибули на чолі національних делегацій на церемонію інавгурації Президента Бразилії Луїза Інасіу Лули да Сілви.

«Жодна країна та жоден народ не прагне сьогодні так миру, як його прагне Україна та український народ. Але це має бути мир на українських умовах. Справедливий мир. Цю формулу запропонував Президент України Володимир Зеленський. І ми переконані, що спільними зусиллями всіх вільних демократичних країн світу вона не просто може, а має бути реалізована.

Україна дуже цінує надзвичайно потужну допомогу, яку Німеччина надала нам за ці важкі місяці повномасштабного вторгнення росії. І ми переконані, що Німеччина здатна взяти на себе роль лідера в консолідації європейських країн навколо формули миру Володимира Зеленського», - зазначила Юлія Свириденко.

У свою чергу Федеральний Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнив Першого віце-прем’єр-міністра - Міністра економіки України в подальшій беззастережній підтримці нашої держави, територіальної цілісності та суверенітету України. Як було зазначено, Німеччина робитиме все від неї залежне для досягнення миру та стабільності в Європі.

Нагадаємо, формула миру була представлена Президентом України Володимиром Зеленським під час виступу на відкритті саміту G20 в Індонезії 15 листопада 2022 року. Формула має конкретних 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Передбачає, зокрема, убезпечення України від ядерного шантажу зі сторони рф;

Продовольча безпека. Країни світу мають консолідуватися для подолання продовольчої кризи, продовольство має доставлятись у країни, де його потребують, безперешкодно;

Енергетична безпека. Передбачає запровадження обмеження ціни на російські енергоресурси;

Звільнення всіх полонених і депортованих;

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН;

Виведення російських військ і припинення бойових дій. Україна має відновити контроль над усіма своїми територіями в міжнародно визнаних кордонах;

Встановлення справедливості. Компенсація за завдані Україні збитки та покарання винних у розв’язуванні війни;

Відновлення та захист природи. Створення платформи для оцінки збитків довкіллю від війни та комплекс заходів з відновлення;

Недопущення ескалації в майбутньому. Фіксація ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України;

Фіксація закінчення війни.

Україна також ініціює проведення глобального саміту миру. Таку пропозицією Президент Володимир Зеленський озвучив під час розмови з Президентом США Джо Байденом.