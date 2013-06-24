Стійкість економіки є одним із основних елементів забезпечення стійкості держави проти зовнішніх і внутрішніх викликів. Потужний оборонний сектор, гнучка та розгалужена економіка, розвинений агропереробний комплекс, широкі можливості для розвитку людського капіталу – все це гарантія нашої та європейської безпеки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Таку думку висловила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час онлайн-виступу на 15-й сесії Європейського Економічного Конгресу, який проходить у м. Катовіце, Польща 24-26 квітня.

Цьогорічний Європейський економічний конгрес зосереджений на актуальних поточних тенденціях, які формують перспективи майбутнього економічного зростання, соціальне та політичне середовище. Ділова програма передбачає обговорення війни в Україні, питання підтримки та відновлення України, конфліктів світових держав, вплив економіки на клімат і навколишнє середовище, зелена трансформація тощо.

«Статус кандидата в ЄС для України був потужним сигналом солідарності європейської спільноти в нашій боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Нова система міжнародної безпеки неможлива без України. І саме в цьому контексті стійкість України є основою для посилення стійкості Європи на роки вперед. Щоб гарантувати нашу та європейську безпеку Україна повинна мати стійку потужну економіку. Для цього ми маємо провести реформи, щоб запровадити структурні зміни в економіці», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр зауважила, що Уряд України поставив перед собою амбітну мету – якнайшвидше прокласти шлях від кандидата до повноцінного члена ЄС. Це включає і забезпечення повної інтеграції в Єдиний ринок ЄС ще до вступу.

Також нова економічна модель України має базуватися на п'ятьох компонентах. Йдеться про енергетичну незалежність, розвиток ВПК та посилення армії, статус України, як гаранта глобальної продовольчої безпеки, гуманітарне розмінування, розвиток ІТ-галузі та людського капіталу.

Юлія Свириденко наголосила, що Україна потребує швидкого та ретельного гуманітарного розмінування забруднених війною територій – це близько 174 000 квадратних кілометрів. Україна відкрита для інвестицій та розвитку підприємницької діяльності в цьому секторі. Це також інвестиції в безпеку Європи. Очищення української землі від наслідків війни є важливим також в контексті глобальної продовольчої безпеки, гарантом якої Україна планує залишатися і надалі.

Довідково

Європейський економічний конгрес – один із найбільших економічних заходів Центральної Європи, який відбувається у польському місті Катовіце. У заході беруть участь політики з країн ЄС та інших світових держав, представники економічних міністерств Урядів різних країн, а також міжнародна група інвесторів та підприємці, які представляють різні галузі економіки.