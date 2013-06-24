Роль жінок в українській економіці продовжує зростати. Торік жінки заснували 56% підприємств в Україні, цьогоріч — 59%. Водночас частка жінок-переможниць грантової програми «Власна Справа» у 2024 році зросла з 57% до 61%. Такі цифри навела Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Восьмому Українському Жіночому Конгресі, передає пресцентр Урядовий портал.

«Зараз на наших очах роль жінок в українській економіці змінюється. Ми спостерігаємо тенденцію, що все більше жінок та дівчат відкривають свої бізнеси, опановують нові професії, де раніше статистично переважали чоловіки. Нині спроможність жінок і бізнесів, якими керують жінки — важлива складова нашої економічної стійкості», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, за даними Держстату станом на 2021 рік, розрив в оплаті праці в Україні становив 18,6%. Аналітика показує, що жінкам треба працювати більше в середньому 6,5 років впродовж життя, аби заробити одну і ту ж суму, що й чоловіки. Тому одна із цілей Уряду — до 2030 року скоротити гендерний розрив до 13,6%. Це середній показник для країн ЄС.

Для досягнення таких цілей Уряд працює у кількох ключових напрямках:

Розробляє системні зміни до законодавства, аби жінки мали більше можливостей реалізуватися; Забезпечує нові можливості для створення бізнесу; Проводить навчання, аби жінки мали більше можливостей для працевлаштування. Впроваджує національну кампанію із подолання гендерних стереотипів «Звісно. Зможеш». Інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!» реалізується ООН Жінки у партнерстві з Міністерством економіки України та Офісом першої леді за фінансової підтримки Уряду Швеції.

«На жаль, Україна досі живе за Кодексом законів про працю 1971 року, який містить дискримінаційні норми. Наприклад, жінки, які мають дітей до трьох років, не можуть їздити у відрядження, немає ні можливості офіційно працювати дистанційно чи надомно. У новому трудовому кодексі ми прибрали всі ці застарілі норми», — продовжила Юлія Свириденко.

Після запровадження змін до трудового законодавства, буде передбачено 8 видів трудових договорів, зокрема, ті, які дозволять можливість надомної, дистанційної роботи. Також батьки обох статей зможуть скористатися відпусткою по догляду за дитиною до трьох років. Уряд закріпить принцип рівної оплати праці й розробить чітку методологію того, як визначити, що таке праця рівної цінності.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України нагадала, що Уряд реалізовує низку грантових проектів як державних, так і партнерських. Вони ранжуються від 150 тис. грн для молоді. До грантів на 8 млн грн для створення чи розвитку виробництв. Також держава надає гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин та чоловіків — це до 1 млн грн.

Участь жінок у грантовій програмі «Власна Справа» збільшилась: 48% заяв у 2024 році було отримано від жінок. Минулого року цей показник був 43%. Також вони частіше мають перегранти у програмі «Власна Справа» — наразі цей показник становить 61%, тоді як минулого року він становив 57%.

Ще один важливий крок, який спрямований на створення рівних гендерних можливостей на ринку праці — це перенавчання жінок, заради того, щоб вони отримували професії, які зараз потрібні ринку праці. Для цього Уряд проводить масштабну реформу центрів профтехосвіти. Завдяки цьому бізнес може активно долучатися до наглядових рад ЦПТО і впливати на те, на які спеціальності і як навчають у центрах. Аби слухачі курсів точно мали знання і навички, які відповідають запиту, що є на ринку праці.

Крім цього, можна отримати ваучери від державної служби зайнятості. Це по суті, 30 тисяч гривень, які можна використати на навчання у тому закладі та за тією спеціальністю, яку обере людина. На сьогодні видано вже 18 тисяч таких ваучерів. І 71% їх отримувачів — це саме жінки.

Довідково

Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа. Конгрес був заснований у 2017 році.