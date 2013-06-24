Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко 8 листопада 2022 року провела двосторонні зустрічі з Міністром торгівлі США Джиною Раймондо (на фото), заступником Державного секретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандезом, заступником Помічника Держсекретаря з питань міжнародних фінансів та розвитку Роландом Де Марселлусом та заступником Адміністратора USAID з питань Європи та Євразії Ерін МакКі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічей Перший віце-прем’єр-міністр акцентувала на тому, що зараз дуже важливо ввести санкції проти всього металургійного комплексу рф, надати доступ до американського ринку українським металургам, а також допомогти подолати нашій країні енергетичну кризу.

Юлія Свириденко закликала США збільшити поставки до України протиракетних і протидронових систем, а також обладнання для подолання наслідків обстрілів: генераторів, трансформаторів тощо.

Зустрівшись з Міністром торгівлі США Джиною Раймондо, Юлія Свириденко підкреслила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті. Особливо це стосується металургії.

«Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг поставок і замінити на цих ринках росію. Також важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року) продукцію українського експорту», - зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі із заступником Державного секретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища Хосе Фернандезом та Заступником Помічника Держсекретаря з питань міжнародних фінансів та розвитку Роландом Де Марселлусом Юлія Свириденко ознайомила співрозмовників з ситуацією в українській енергетиці, що склалася після ударів держави-терориста по об'єктах критичної інфраструктури України. А також із заходами, що вживає Уряд для подолання наслідків обстрілів. Йшлося також про конкретну допомогу, яку Сполучені Штати вже надають та можуть надати найближчим часом нашій державі для стабілізації ситуації в енергетиці.

Також Юлія Свириденко та Хосе Фернандез обговорили перспективні напрямки співпраці в контексті реалізації Плану відновлення України, зокрема, його енергетичної складової.

Міністр економіки України підкреслила, що Планом відновлення передбачено розбудову зеленої економіки: енергетична система спиратиметься на новітні технології та вуглецево-нейтральні енергоресурси.

Під час зустрічі обговорювалась практична реалізація проектів з відновлення України. Зокрема механізми залучення до реалізації проектів американських компаній, страхування воєнних ризиків тощо.

Також у перший день візиту відбулася зустріч Юлії Свириденко із заступником Адміністратора USAID з питань Європи та Євразії Ерін МакКі.

Для USAID залишається актуальним питання підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, якому організація приділяла значну увагу і до широкомасштабного вторгнення. В агентстві уважно стежать за заходами, що вживає український Уряд у цій сфері, зокрема за програмами підтримки малого те середнього бізнесу в рамках проекту єРобота.

Як зазначила Ерін МакКі, USAID готові долучитися до роботи за цим напрямом. В організації сьогодні працюють над механізмами, які, зокрема, дозволили б посилити підтримку малого та середнього бізнесу.

Окремо сторони обговорили заходи з енергоефективності. Як підкреслювалось під час зустрічі, проекти з підтримки енергоефективності, а особливо ті, що сприятимуть зменшенню споживання електроенергії, стануть одним з важливих елементів здобуття Україною енергонезалежності та укріплення енергетичної безпеки держави.