Україна розвиває координацію двосторонніми агенціями розвитку (DFI), зокрема, завдяки Меморандуму між ЄБРР та DFI про Платформу співфінансування, який дозволяє використовувати довгострокове проєктне фінансування та гарантії від DFI разом із ресурсами міжнародних фінансових організацій (IFI) для реалізації інвестиційних проєктів в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Україна потребує інвестицій в приватний сектор вже зараз, не чекаючи закінчення війни, тому використання інвесторами Платформи є надзвичайно важливим для підтримки відбудови країни.

Про це зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко у відеозверненні на щорічному зборі Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейських фінансових установ розвитку – EBRD-G7 DFI-EDFI Ukraine Со-Investment Platform в Осло, Норвегія.

«Уряд України вдячний нашим партнерам з ЄБРР та світових організацій фінансування розвитку за підтримку українського приватного сектору. Зокрема, Меморандум між ЄБРР та DFI встановлює ефективну координацію зусиль з інвестування в Україну. Для нас важливо, аби інвестори використовували Платформу співінвестування вже зараз, не чекаючи завершення війни», - наголосила Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр зазначила, що Україна розраховує на нові практичні ініціативи в рамках Платформи співінвестування з акцентом на вирішення нагальних потреб. Йдеться про визначення проектів із високим потенціалом мобілізації приватного капіталу та значним мультиплікаційним ефектом, удосконалення фінансових механізмів для стимулювання приватних інвестицій, створення низки інвестиційних проектів для бізнесу через технічну допомогу та техніко-економічні обґрунтування проектних рішень.

Для інвесторів Уряд пропонує широкий спектр програм підтримки – від інфраструктури страхування від воєнних ризиків до програми підтримки проектів із значними інвестиціями та програм стимулювання розвитку індустріальних парків. Також для інвесторів передбачено доступ до різних типів фінансування через Ukraine Investment Framework. Це інструмент в рамках Ukraine Facility на загальну суму понад 9 млрд євро на наступні чотири роки.

Паралельно із засіданням Платформи делегація України на чолі із заступником Міністра економіки України Володимиром Кузьо провела понад 15 двосторонніх зустрічей з представниками DFI. Метою цих зустрічей є напрацювання та аналіз можливих напрямків подальшої співпраці, зокрема щодо реалізації спільних інвестиційних проєктів.

«Міністерство економіки України працює над створенням умов входження усіх DFI в проєктне фінансування інвестицій бізнесу в Україні, в тому числі мандат від Урядів країн-партнерів, інструменти де-ріскінгу та інвестиційна локальна експертиза. З цією метою важливим є обмін інформацією та співпраця з міжнародними фінансовими організаціями на зразок ЄБРР та IFC, українськими банками, експортно-кредитними агентствами, до якої долучилось Міністерство. Цей крок допоможе налагодити прямий зв’язок з партнерами та заручитися адресною підтримкою для швидкого втілення інвестиційних проєктів у життя», - зазначив заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо.