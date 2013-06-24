Вже за кілька днів буде остаточно затверджений План для Ukraine Facility. Вперше в Україні з'явився інтегрований план економічного розвитку, який має середньостроковий горизонт, чітку структуру та визначене фінансування. Бюджет програми складає 50 млрд євро на найближчі 4 роки. Ukraine Facility включає інструмент для залучення інвестицій – Ukraine Investment Framework (Pillar 2). Це інструмент, який сприятиме залученню приватного сектору до розвитку української економіки, зокрема відкриває додаткові можливості для міст і громад. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час дискусійної панелі на Другому міжнародному саміті міст і регіонів 9 травня.

«Ukraine Investment Framework – це компонента Ukraine Facility, інструмент обсягом 9,3 млрд євро. Завдяки різноманітним інструментам розподілу ризиків, змішаному фінансуванню та грантам UIF сприятиме залученню близько 40 млрд євро в українську економіку в наступні роки. Для того, щоб використати на максимум можливості цього інструменту, ми закликаємо компанії, муніципалітети вже зараз готувати заявки. Розуміємо, що не завжди і не усі мають експертну спроможність робити це на необхідному рівні, тому Міністерство економіки готове надавати необхідну допомогу. Працюємо з донорами та інвесторами над залученням фінансування на експертні команди, які допомагатимуть готувати інвестиційні проекти», – зазначила Юлія Свириденко.

У Плані Ukraine Facility також передбачені інвестиційні індикатори для посилення спроможності громад. На це закладено 1,05 млрд євро на наступні 4 роки. Перший з них стосується покращення доступу до безпечної та якісної освіти. Наступний – зміцнення сфери охорони здоров'я. Третій напрямок – розбудова та відновлення соціальної інфраструктури.

Також в рамках Плану для Ukraine Facility регіони отримають кошти на зміцнення енергетичної інфраструктури, зокрема підвищення енергоефективності. П’ятий напрямок – будівництво та відновлення об’єктів транспортної інфраструктури.

Усі ці регіональні проекти ініціюватиме регіональна влада в рамках звичайної бюджетної процедури.

Також Перший віце-прем’єр-міністр України нагадала, що для підтримки виробників, які працюють по всій країні, нещодавно було запущено політику «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Це інструменти підтримки від доступних кредитів та грантів до програм компенсацій, на які у державному бюджеті на цей рік закладено майже 45 мільярдів гривень. Як місцеві органи влади, так і міжнародні партнери можуть доєднуватися до співфінансування чи дофінансування цих інструментів.

Крім того, Юлія Свириденко зазначила інші приклади успішної співпраці із міжнародними організаціями, яка сприяє посиленню регіонального розвитку. Так, нещодавно агенції регіонального розвитку Хмельницької, Вінницької, Одеської та Сумської областей підписали меморандуми про співпрацю із Агенцією розвитку східних Нідерландів Oost NL. Така можливість стала реальністю за підтримки Мінекономіки, Європейської асоціації агенцій розвитку EURADA, а також проекту UCORD за підтримки Швейцарії. Це сприятиме, зокрема розбудові відносин між голландськими та українськими підприємствами для покращення економічної ситуації в українських регіонах.