Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Південно-Африканської Республіки (ПАР) зустрілась з бізнесменами та представниками бізнес-асоціацій цієї країни. Вони обговорили питання торгівлі та залучення приватного капіталу для післявоєнної відбудови України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До делегації також увійшов Міністр аграрної політики Віталій Коваль та представники українського бізнесу.

«Вперше українська делегація за участі міністрів та представників бізнесу приїхала із офіційним візитом до ПАР, аби будувати бізнес-партнерства. Наші торгівельні відносини із цим регіоном мають величезний потенціал для розвитку. Торік загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та ПАР становив 113,9 млн дол. Це вкрай малі цифри. Левова частина із цього — імпорт із ПАР. Та вже зараз є українські підприємці, які працюють із цим ринком: виробники інноваційних систем безпеки, кондитерських виробів, сільгоспвиробники, які експортують сюди соняшникову олію. Нам вкрай важливо посилити експорт наших товарів на ринок Південної Африки і я вірю, що цей візит цьому сприятиме», — зазначила Юлія Свириденко.

До складу делегації увійшли українські підприємці, які працюють у таких секторах, як агропереробка, інфраструктура, будівництво, машинобудування, з фокусом саме на агропромисловому комплексі.

Зустріч із представниками африканського бізнесу відбулася на базі Торгівельно-промислової палати Йоганнесбурга і зібрала близько 30 підприємців ПАР.

«Бачимо активний інтерес у співпраці в розрізі сільського господарства, діджиталізації, енергетики, медичної та освітньої сфер та інших», — додала Перший віце-прем'єр-міністр України.

Вона також зазначила, що нині Україна і ПАР працюють над низкою документів, які можуть поглибити співпрацю між державами — Угодою про співпрацю в аграрному секторі та Угодою про створення Спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Ця комісія стане постійним майданчиком для контактів між урядами та бізнесом та інструментом оперативного вирішення торговельних і економічних питань.

Також сторони висловили зацікавленість у проведенні спільного бізнес-форуму у ПАР. Юлія Свириденко подякувала приватному сектору ПАР за активну позицію у питанні підтримки України.

«Африканські компанії активно допомагають Україні з початку повномасштабного вторгнення, наприклад, компанія Aspen, яка надала кілька вантажів гуманітарної допомоги — життєво необхідних ліків для українців. Перші гуманітарні вантажі від компанії були в Україні вже у перший місяць війни. Нам вкрай важливо посилювати голос України на африканському континенті, зокрема і завдяки підтримці приватного сектору. Аби цей гучний голос доносив правду про війну в Україні, злочини Росії і економічні можливості, які ми пропонуємо», — підсумувала Юлія Свириденко.