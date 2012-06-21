Восьмикласниця Єлизавета Чернишова виборола перше місце на музичному конкурсі у столиці Франції. «До участі у конкурсі Grand internftional piano competition через карантин у зв’язку з короновірусом треба було надіслати виступ у запису. Єлизавета грала три твори: сонату Гайдна та дві мої музичні п’єси з циклу «Райдуга». Запис до столиці Франції надіслала її мати. І тепер переможців запрошено до Парижу наприкінці року для участі у гала-концерті», — розповідає композитор Олена Гончарук.
Єлизаветі Чернишовій 13 років, вона народилася та виросла у Кремінній, захоплюється грою на фортепіано і вчиться у музичній школі у викладача Тетяни Мірошник.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»