Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який зібрався в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, затвердив внесення об’єктів «Київ: собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра», а також «Ансамбль історичного центру м. Львів» до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою через небезпеку знищення, яку створює російська агресія.

Внесення українських об’єктів до цього cписку надає Україні додаткові юридичні аргументи для збирання доказів агресії росії проти культурної спадщини України. А також відкриває двері для додаткової технічної допомоги, щоб реалізувати нові надзвичайні заходи для захисту унікальної спадщини.

Загалом Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважає, що «цих умов більше не виконують і йому загрожує потенційна небезпека через війну». Ці об’єкти також вразливі до ударних хвиль, які спричиняє росія бомбардуванням двох міст.

Участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО взяла заступник міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар. Серед членів української делегації — заступник постійного представника України при ЮНЕСКО Микола Мовчан, директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга.

На засіданні делегація України виступила із суворим засудженням злочинів росії проти культурної спадщини України і наголосила, що єдина причина внесення згаданих об’єктів до Списку ЮНЕСКО під загрозою — російська агресія проти України.

Міністерство культури та інформаційної політики нагадує, що в січні 2023 року до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою,внесли історичний центр Одеси.