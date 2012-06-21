Команді з Луганщини на ХVІІ Всеукраїнському зборі-змаганні юних рятувальників «Школа безпеки» випала змога під час показових виступів продемонструвати вміння з надання домедичної допомоги постраждалим з різними видами травм. Представляла Луганщину команда із Сєверодонецька, адже свого часу виборола першість області. Загалом у зборах, які відбулися на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, брали участь 22 команди з різних куточків України. Кожна з них мала змогу показати власні навички. Усіх підлітків вразив виступ професійних рятувальників, які продемонстрували майстер-клас, показавши, як оперативно вони працюють.
Саме заради цього й збирали у Львові молодь. Метою заходу став розвиток у дітей та підлітків життєвих навичок з виживання в екстремальних ситуаціях, популяризація здорового способу життя, як повідомляє обласний департамент освіти і науки. За підсумками змагань команда Луганської області увійшла в десятку найсильніших в Україні, посівши сьоме загальнокомандне місце.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»