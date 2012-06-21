У навчальну поїздку до Китайської Народної Республіки учні другого року навчання китайської мови групи дистанційного навчання інституту Конфуція при Київському національному лінгвістичному університеті сєверодонеччани Данило Солей і Руслан Агібалов потрапили не випадково. Такими були плани викладачів щодо тих, хто працює сумлінно та успішно.
Крім щоденних двох пар тривалістю годину сорок хвилин у Тяньцзиньському університеті з вивчення нових слів та написання ієрогліфів (до речі, потім склали іспит та й отримали сертифікати), на хлопців чекала велика культурна програма. Вони відвідали музеї та Велику китайську стіну, ознайомилися з китайської музикою й народними інструментами. А ще вдосконалили знання з англійської, бо викладачі спілкувалися з учнями виключно китайською та англійською мовами. Усе — за рахунок китайської сторони.
«Заняття з китайської захоплюють. Вони довели, що ця мова не така й складна. Цікаво не тільки вивчитися — на цьому можна вибудувати подальші життєві плани», — підкреслюють Данило та Руслан.
Обидва з 2016 року вивчають нову мову в дистанційній групі від Інституту Конфуція, що працює при Сєверодонецькому клубі східних бойових та оздоровчих систем. За словами керівника групи Олексія Сербіна, курс побудовано на нових інформаційних технологіях: учні не тільки бачать і чують учителя під час заняття, ніби він стоїть поруч, а й всі завдання, виконані у класі, — презентації, аудіофайли, текстові документи — розміщують в інтернеті. Тож можна в будь-який момент переглянути потрібне.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»