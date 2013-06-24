300 000 доз оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ) Україна отримала у якості гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ. Розподіл вакцин до областей координує Центр громадського здоров’я. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Чому важливо вакцинуватися від поліомієліту?

Поліомієліт — інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему та може спричинити параліч і навіть смерть. Діти до 5 років — найвразливіші до поліомієліту. Востаннє випадок поліо в Україні зафіксували у 2021 році. Єдиним і ефективним захистом від хвороби у світі визнана вакцинація.

Відповідно до Календаря профілактичних щепленьвакцинацію проти поліомієліту у 2025 році дітям проводять:

у 2 місяці — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

у 4 місяці — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ);

у 6 місяців — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

у 18 місяців — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

у 6 років — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ);

у 14 років — оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ).

Щоб вакцинувати дитину, зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, або до найближчого закладу охорони здоров’я. Усі щеплення за календарем профілактичних щеплень — безоплатні.

Якщо дитина пропустила будь-які планові щеплення, подбайте, щоб якнайшвидше надолужити їх — після отримання всіх рекомендованих доз дитина буде надійно захищена від поліомієліту.

Наразі країна забезпечена всіма вакцинами для проведення рутинних щеплень для дітей та ревакцинації дорослих. Усі щеплення за Календарем профілактичних щепленьбезоплатні.