Перемовини про надання у вигляді гуманітарної допомоги вакцин проти кору для дорослих веде Міністерство охорони здоров’я з урядом США. «Ми спілкуємося з американським урядом, щоб надати як гуманітарну допомогу додаткові вакцини. Бо ми б хотіли поширити їх не лише серед дітей, а й серед дорослих, які у групі ризику. Це лікарі, медичні сестри в дитячих лікарнях, вчителі, ті, хто служить у війську», — поінформувала на брифінгу в столиці в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Якщо уряд США надасть додаткові вакцини, то їх буде призначено тільки для дорослих, оскільки для дітей вакцин закуплено достатньо, повідомляє Укрінформ.
Для ефективного захисту населення рівень охоплення профілактичними щепленнями має становити 95%. Тому напередодні заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл закликала батьків переглянути їхню позицію щодо вакцинації й імунізувати дітей від кору.
А ще позаторік рівень охоплення профілактичними щепленнями в Україні становив 43%. І країна опинилася на третьому з кінця місці у світі щодо охоплення такими щепленнями.