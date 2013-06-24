Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук взяв участь в 10-му засіданні Ради асоціації Україна – ЄС у складі української делегації на чолі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Брюсселі, передає пресцентр Урядовий портал.

У своєму виступі він відзначив лідерство ЄС у підтримці України і подякував представникам європейських країн за солідарність з українським народом від початку повномасштабного вторгнення рф. Військова, політична, фінансова та гуманітарна підтримка від партнерів дозволяють Україні ефективно протистояти переважаючому в ресурсах ворогу вже понад три роки.

«На сьогодні Європейський Союз є одним з ключових донорів прямої бюджетної підтримки України. Пільгові кредити і гранти дозволяють Україні підтримувати макроекономічну стабільність, забезпечуючи всі соціальні видатки в умовах повномасштабного російського вторгнення. З 2022 року загальна сума фінансування від ЄС вже перевищила 50 мільярдів євро. Ми вдячні за таку потужну підтримку», – зазначив Юрій Драганчук.

Інструмент Ukraine Facility, який було запущено у 2024 році, став черговим системним рішенням Європейського Союзу для відповіді на економічні та фінансові виклики, яким протистоїть Україна через довготривалу війну.

«Завдяки Ukraine Facility Україна вже отримала 19,6 млрд євро для потреб держбюджету. Уряд України відданий порядку денному реформ у рамках механізму та розраховує залучити весь обсяг фінансування, передбачений у 2025 році. Це 9 млрд євро додатково до вже отриманих 3,5 млрд євро», – розповів заступник Міністра фінансів України.

У своєму виступі Юрій Драганчук приділив окрему увагу підтримці Європейським Союзом ініціативи країн G7 ERA Loans у розмірі 50 млрд доларів США, що забезпечені за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Нагадаємо, що 9 квітня, в день засідання Ради асоціації Україна – ЄС, Україні надійшов транш обсягом 1 млрд євро у межах ERA. Загалом цього року за програмою вже отримано 5 млрд євро із запланованих 18,1 млрд євро на 2025 рік.

Він також наголосив на необхідності створення правового механізму для повної конфіскації таких активів.

«В умовах повномасштабної війни Україна впроваджує ключові реформи та продовжує шлях до європейської інтеграції. Питання економічної стійкості у 2026 році має залишатись спільним стратегічним пріоритетом України та партнерів. Відновлення економіки потребуватиме довгострокових фінансових рішень, зокрема, інтеграції України у Багаторічну фінансову перспективу (MFF) ЄС на 2028-2034 роки», – висловив ініціативу заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

MFF (Multiannual financial framework) є інструментом бюджетного планування з чітко визначеними політичними пріоритетами ЄС. Інтеграція України в Багаторічну фінансову перспективу ЄС дозволить створити нові, довготривалі механізми фінансової підтримки, забезпечити інвестиції у критичну інфраструктуру, а також впровадити в Україні систему власних ресурсів, що є основою щодо внесків країн-членів до бюджету ЄС.