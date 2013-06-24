Мінфін здійснює всі необхідні кроки для розвитку української митниці, продовження її трансформації у сучасну та прозору митницю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Польський досвід приведення законодавства у відповідність до митного законодавства ЄС та впровадження ІТ-систем для безпаперової митниці презентувала Магдалена Жечковська, експерт EU4PFM, Міністр фінансів Польщі у 2022-23 рр., бізнес-розробник нових ІТ-систем, нині – директор Брюссельського офісу Центру аналізу законодавства, політики та економіки CALPE.

У ході зустрічі заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук відзначив надзвичайну підтримку міжнародних партнерів у процесі реформування Держмитслужби, а також важливість вивчення досвіду європейських партнерів для підготовки України до вступу в ЄС.

«Україна непохитно рухається до набуття членства в Європейському Союзі. В умовах повномасштабної війни ми досягли значного прогресу за останні два роки, особливо в частині гармонізації митного законодавства із законодавством ЄС та його впровадження. Це знайшло відображення у високій оцінці європейською стороною, і у квітні поточного року ми перешли до офіційних переговорів щодо Глави 29: Митний союз. Україна докладає значних зусиль для гармонізації своєї митної ІТ-системи та митного законодавства з ІТ-системою та законодавством ЄС. З цією метою Мінфін затвердив Стратегічний план цифровізації митниці до 2026 року, що ґрунтується на європейському плані MASP-C, реалізацію якого вже розпочала Держмитслужба за підтримки програми EU4PFM», – зазначив Юрій Драганчук.

Він також повідомив що Мінфін спільно з Держмитслужбою та за підтримки проєкту EU4PFM і Команди підтримки реформ при Мінфіні розробляють проєкт нового Митного кодексу України, презентація драфту якого запланована на грудень цього року.

Спираючись на досвід Польщі, яка стала учасницею ЄС понад 20 років тому, Магдалена Жечковська звернула увагу на три кроки, які необхідно здійснити Україні як кандидатці на вступ до Євросоюзу, а саме: привести митне законодавство у відповідність до європейського, запровадити необхідні ІТ-системи та підготуватися до обміну інформацією з ЄС.

«Митний союз означає єдиний набір правил для всіх держав-членів і принцип «діяти як єдине ціле». Отже, вступ до ЄС означає необхідність повного приведення національного митного законодавства у відповідність до норм законодавства ЄС», – наголосила експерт.

Водночас вона повідомила, що членство в ЄС залишало простір для національних рішень щодо законодавства, організації та функціонування польської митної служби. У цьому напрямі посилену увагу було приділено прозорості, антикорупційній політиці, а також викликам щодо управління зовнішніми кордонами ЄС та зміні статусу західних і південних кордонів, які стали внутрішніми кордонами ЄС.

Магдалена Жечковська представила українським колегам архітектуру польської митної ІТ системи та зазначила, що у Польщі для розвитку ІТ-систем використовуються переважно зовнішні підрядники, а от в ІТ-інфраструктурі та технічному обслуговуванні задіяний спеціальний центр, створений у структурі Міністерства фінансів.

У зустрічі також взяли участь заступник Голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Ніколайчук, менеджер сектора управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні Катерина Яковлєва, керівниця EU4PFM Юргіта Домейкієне та міжнародний експерт з митних питань Вітяніс Алішаускас.